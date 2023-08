​JBL Tour One M2 review: lekker lang luisteren

Veel mensen kennen JBL vooral van de speakers zoals Charge en Go, maar het merk is ook sterk in een andere audiocategorie: oordopjes en hoofdtelefoons. Qua hoofdtelefoons is de Tour-serie zijn premium-apparaat, maar zegt dat vooral iets over de prijs van 279,- euro, of is het ook daadwerkelijk een premium luisterervaring?



JBL Tour One M2 pakt het meteen serieus aan: het komt met een case om hem in mee te nemen, er zit een 3,5 mm audiokabel bij (hij is draadloos te gebruiken), een adapter, een USB-C-kabel en de bekende boekjes over veiligheid, garantie en gebruik. Om nog wat meer te benadrukken dat dit een premium-apparaat is, zijn matte onderdelen gecombineerd met heel glanzende onderdelen: de oorcups zijn hoogglans, gecombineerd met heel comfortabele oorkussens (zij het wat dunner dan eerst, maar dat verschil merk je in dragen niet).

Noise cancelling

De hoofdtelefoon is er in zwart en zilver. Hij heeft 40mm drivers en is voorzien van noise cancelling, die je in de JBL-app kunt instellen. Je kunt de noise cancelling bijvoorbeeld aan hebben op basis van je omgeving: zit je in een vliegtuig naast een huilende baby, dan doet hij wat meer zijn best om het geluid weg te filteren dan als je gewoon thuis op de bank zit. Ben je bang dat iedereen met je muziek kan meegenieten door lekken? Daar is in de app ook een handig tooltje voor waarmee dat wordt gemeten. Ook is de app handig voor de usuals: de equalizer, het gebruiken van gebaren en ruimtelijk geluid.

Dat laatste is soms een uitdaging om te testen, omdat bijvoorbeeld de grootste streamingdienst van de wereld, Spotify, dit nog niet biedt. Je zal dan echt moeten gaan voor Tidal of Apple Music, wil je daar alles uit kunnen halen wat erin zit. Daarnaast is er nog een grappige functie die we niet eerder hebben gezien op een hoofdtelefoon: Personi-Fi. Hiermee kun je wat gedetailleerder de hoofdtelefoon afstemmen op jouw wensen.