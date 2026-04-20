Samsung heeft een nieuwe AI-robot voor in huis onthuld. Het gaat om Project Luna en het apparaat heeft iets weg van een omgekeerde grammafoonplaat. Het past wel in de designs van andere nieuwe audioproducten van het Koreaanse merk, die ook ronde vormen hebben. Dit is wat Project Luna allemaal kan.

Samsung heeft tijdens Milan Design Week 2026 laten zien wat het op het gebied van AI-gadgets van plan is. Het heet Project Luna en het is een rond scherm dat kan draaien in de richting van de persoon die tegen hem praat. Het kan ook omhoog en omlaag gaan om de beste stand te vinden. Het is eigenlijk vooral een slimme speaker: je linkt hem aan je smartphone en dan kun je muziek afspelen via een interface die ook daadwerkelijk doet denken aan een oude grammofoonplaatenspeler.

Project Luna kan daarnaast vragen beantwoorden, want het is ook meteen een slimme assistent. Wil je dat het licht in de kamer gedimd wordt, dan kun je dat ook instellen met Project Luna. Je kunt het alles vragen wat je wil, bijvoorbeeld ook wat je het beste kunt eten, inclusief de calorieën. Ook kan hij bijvoorbeeld de notificatie dat je vanavond een feestje hebt tonen met de uitnodiging erbij.

Opvallend is dat we verder aan de user interface niet per se een Bixby of een Gemini kunnen herkennen, waardoor het erop lijkt dat Samsung dit nog even geheim houdt. Het lijkt er niet op dat het bedrijf een nieuwe AI-assistent zou ontwikkelen: het heeft al genoeg geïnvesteerd in Bixby, zijn eigen assistent, maar ook in Gemini : het werkt volop samen met Google.

De designverantwoordelijke bij Samsung, Mauro Porcini, zegt dat het nog een concept is en dat het vooral moet laten zien wat de vibe is en wat voor designtaal je kunt verwachten van Samsung. Kortom: de kans dat Project Luna op jouw aanrecht of schoorsteenmantel eindigt is klein. Tegelijkertijd zegt Porcini echter ook dat dit allemaal dingen zijn die in de toekomst echt kunnen gebeuren.