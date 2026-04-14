Gemini, de AI-assistent van Google , heeft er een nieuwe feature bijgekregen: de AI-bot kan in de chat nu interactieve beelden genereren zodat je bepaalde onderwerpen beter begrijpt.

Gemini kon zoals bijna alle andere AI-chatapps natuurlijk al beelden genereren gebaseerd op je prompts, maar het bedrijf heeft nu een nieuwe feature geïntroduceerd voor Pro-gebruikers. Wanneer je met Gemini praat over een bepaald onderwerp, kun je de AI-bot vragen om dit te visualiseren in bijvoorbeeld een interactieve animatie of grafiek.

Ter voorbeeld noemt Google bijvoorbeeld de rotatie van de maan rondom de aarde. Dit kun je nu precies in beeld brengen, en je bent niet alleen overgeleverd aan een statisch beeld of een animatie. Je kunt zelf precieze cijfers invoeren of sliders aanpassen, bijvoorbeeld om te tonen hoe een aangepaste zwaartekracht van de aarde een andere invloed op de baan van de maan zou kunnen hebben.

Een ander voorbeeld die in de blogpost van Google wordt getoond, is hoe de vertakkingen van een boom groeien. In de illustratie is duidelijk te zien hoe gebruikers met een slider kunnen bepalen hoe vaak er vertakkingen plaatsvinden en hoe lang deze vertakkingen zijn.

Logischerwijs biedt deze nieuwe functie allerlei handige opties. Niet alleen om meer te leren over hoe natuurwetten werken, maar ook om grafieken samen te stellen en die op elk moment aan te passen afhankelijk van de data die je invoert.

Zoals gezegd moet je daar echter wel een Gemini Pro-abonnement voor hebben. Het is niet bekend of deze optie uiteindelijk ook naar de goedkopere of gratis Gemini-abonnementen komt.

Nog meer Gemini-verbeteringen

Google zet zoals elk bedrijf sowieso continu in op het doorvoeren van verbeteringen aan hun AI-model. De afgelopen weken zijn er flink wat verbeteringen voor Gemini aangekondigd of doorgevoerd.

Zo rolt Google sinds enige tijd ook Gemini-ondersteuning voor Android Auto uit. Dat betekent dat je Gemini kunt gebruiken via het Android Auto-scherm tijdens het autorijden. Dankzij de verbinding met je smartphone kun je tijdens het rijden praten tegen de AI-bot, en helpt de assistent je met het opzoeken van informatie, het plannen van je route of het sturen van berichten. Dankzij de samenwerking met andere Google-apps put Gemini daarbij uit alle beschikbare informatie, bijvoorbeeld ook via je Gmail-account.

Ook wordt Gemini op Google Home steeds slimmer. De afgelopen maand zijn er meerdere updates uitgerold voor het systeem en de app waarmee je smart-apparaten in je huis kunt aansturen. Daardoor begrijpt Gemini steeds beter wat je precies wil, bijvoorbeeld bij het bepalen van een temperatuur of een lichtkleur. Waar we tot voor kort nog het dommere Google Assistant moesten gebruiken voor Google Home in Nederland, is hier inmiddels ook Gemini beschikbaar.

Overstappen naar Gemini als je een andere AI-bot gebruikt is ook gemakkelijker geworden. Het is nu namelijk mogelijk om chats van andere AI-apps te importeren in Gemini, zodat deze AI-assistent meteen helemaal op de hoogte is van alle details die je eerder al hebt besproken.

Google zet dus flink in op Gemini. Dat is ook niet gek: bijna alle grote techbedrijven investeren flink in het doorontwikkeling van hun AI-assistenten, en iedereen wil de concurrentie een stapje voor zijn. Deze concurrentiestrijd zorgt in ieder geval voor razendsnelle ontwikkelingen binnen de AI-markt.