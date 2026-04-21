Als je eenmaal een bepaalde föhn gewend bent, dan is de kans groot dat je die ook meeneemt op reis. Alleen zijn ze vaak zo groot. Dyson heeft daar iets op gevonden, een kleinere reisversie van de Supersonic-haardroger. Het enige nadeel? Hij kost alsnog een fiks bedrag van 299,99 dollar.

Dyson Supersonic Travel

We zien de nieuwe reisföhn nog niet in de Nederlandse Dyson-winkel, maar we weten wel dat de gewone Supersonic 400-500 euro kost. Echter krijg je daarbij nog allemaal extra’s. Bij de Travel zit één opzetstuk en daar moet je het mee doen. Echter kun je opzetstukken van de grote Dyson Supersonic er ook op kwijt. Allemaal, behalve die van de Dyson Supersonic R. En dan heb je wel een haardroger die 32 procent kleiner en 25 procent lichter is dan zijn grote zus.

Dyson laat op zijn site vooral zien dat je haar er veel glanzender van wordt: het belooft 138 procent glanzender haar, dat ook nog eens gladder is dan wanneer je het met een hoteldroger föhnt.. Ook zit er hittebeheer in dat moet zorgen dat je haar beschermd is voor extreme hitte. Hierbij wordt 100 keer per seconde gekeken wat de temperatuur van de lucht is en of het niet te hard gaat.

Föhn voor op reis

De föhn werkt volgens Dyson overal in de wereld, omdat hij het voltage aanpast aan de plek waar je bent (van 100 tot 240 Volt). Bovendien is hij zo klein dat hij in een handtas zou moeten passen. Dyson geeft aan dat 94 procent van de consumenten meent dat Supersonic Travel krachtiger is dan een hoteldroger. Nu is dat ook niet zo moeilijk, want die dingen bieden vaak maar een zuchtje wind, maar toch: het moet natuurlijk wel de moeite waard zijn om je föhn helemaal mee te nemen.

Wel ziet Dyson het vooral als een tweede föhn die je dan naast je grotere Supersonic hebt. Het reis-apparaat is niet zo krachtig als zijn grote zus, maar moet alsnog wel een stevige bries moeten voortbrengen en vooral betrouwbaar zijn. Het apparaat is geschikt voor alle haartypes, zegt Dyson en hij is goed getest om hem ook voor mensen die heel regelmatig reizen handig te zijn. Hij kost dus 299,99 dollar en het is afwachten of en wanneer hij in Nederland verschijnt. Doorgaans wel, maar de meivakantie is al begonnen dus de timing had voor Nederland beter gekund.