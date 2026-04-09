Dyson komt met een handventilator die is gebaseerd op een van zijn meest iconische ventilatoren. Hij heet HushJet Mini Cool Je kunt zo in de zomer even wat verkoeling krijgen in je gezicht met 88 kilometer per uur. Al moet je het maar wel durven: wij vinden hem nogal lijken op een zandworm uit Dune

Dyson HushJet Mini Cool

Het apparaatje is dus handzaam en heeft geen roterende bladen, waardoor hij wat veiliger is voor gebruik. Immers komen daar vaak toch vingers tegenaan of haren in vast te zitten. Het voordeel aan zo’n ventilator is bovendien niet alleen dat je een lekker fris briesje in je gezicht krijgt, maar ook dat je vliegen en muggen bij jezelf kunt weghouden. De motor is 65.000 rpm en er komt dus 88 kilometer per uur aan wind uit, als je daarvoor kiest.

De batterij is 5.000 mAh en kan 6 uur lang gebruikt worden. Het geluid op zijn laagste stand is 52 dBA, maar zet je hem op zijn hoogste standje, dan is het wel 72,5 dBA. Het apparaat heeft een diameter van 38 millimeter, wat zo dik is als de PencilVac van Dyson. Je kunt de bovenkant draaien zodat de lucht omhoog gaat en het geluid ook wat minder storend is.

Zandworm

We vinden hem wel heel erg lijken op een zandworm uit Dune: dezelfde vorm, dezelfde bovenkant: maar gelukkig is hij dus juist minder gevaarlijk dan andere handventilatoren. Hij lijkt ook handzaam genoeg om in een tasje mee te nemen dat een festivalterrein op mag, waardoor je jezelf juist op die momenten dat het meestal prettig is fris kunt houden.

Er komt ook een lader bij die zorgt dat je ventilator omhoog kan laten staan en een touwtje voor om je nek om hem te dragen. Er komen in de zomer extra accessoires bij, zoals een clip om hem aan je kleding te hangen. Het is wel handig om een handventilator te hebben die echt goed is: vaak zijn het goedkope apparaatjes die je dan weer ergens weggooit of kwijtraakt. Op deze zal je iets zuiniger zijn: hij kost 99 dollar. De europrijs is nog niet bekend, want we hebben hem in Nederland nog niet in de Dyson-winkel gezien.