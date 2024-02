De nieuwe föhn Supersonic r van Dyson is heel wat anders

RFID-extra's

Dat klinkt vreemd voor een Supersonic, want die is al heel veel jaren hetzelfde qua design. Het is een handvat met een soort ronde vorm erop en dat is het. Je kunt er wel toevoegingen op doen, maar je kunt hem ook zo gebruiken om je haar te drogen. Het is nu tijd voor heel wat anders: het verbaast ons zelfs dat het dezelfde naam draagt (maar met een r erachter). Dat r’etje verwijst naar de vorm van het apparaat: het is een r, met inderdaad die ronde bocht erin.

Hiermee lijkt de haardroger bijna een soort buis. Echter is het wel de bedoeling dat je er extra’s op plaatst, waarmee je het haar wat steiler kunt föhnen of juist je krullen extra krullerig kunt maken. Die tools maken gebruik van RFID en dat maakt ze slim. RFID is Radio Frequency Identification en hierbij worden radiogolven gebruikt om mensen of objecten te identificeren. Het idee daarvan is dat daarmee automatisch de hitte wordt aangepast. Het ene zit immers veel dichter op je haar dan het andere en je wil je haar liever zo min mogelijk schade toebrengen.