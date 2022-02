​5 x waarom de Dyson Airwrap zo’n succes is

We kennen Dyson van de stofzuigers, maar het bedrijf heeft steeds meer gadgets om eenieders Dyson Dream realiteit te maken. Zo ook producten voor het haar. Uiteraard is er een föhn, want dat is praktisch een omgekeerde stofzuiger, maar er zijn ook twee andere producten waarmee je je haar in model krijgt: de Dyson Corrale en de Dyson Airwrap. Corrale is een goede stijltang, maar Airwrap is echt iets bijzonders. Dit is waarom het apparaat zo’n succes is.



Hij is licht

Eén van de grote problemen met apparaten om te gebruiken op je haar is dat ze vrij zwaar zijn. Zeker als je lange lokken hebt, dan sta je erg lang met je armen in de lucht. Natuurlijk weegt zo’n apparaat niet zoveel als de gemiddelde bowlingbal, maar zeker als het gaat om je armen in de lucht houden, dan telt elke gram. Dyson heeft dat begrepen en heeft dit dan ook een licht apparaat gemaakt dat je hierdoor comfortabel kunt gebruiken.

Hij is minder schadelijk voor je haar

Omdat deze Airwrap goed werkt, hoef je hem vaak maar één keer op elke pluk toe te passen. Hierdoor verhit je je haar niet constant opnieuw en dat scheelt een stuk in de hoeveelheid schade die je je lokken toe doet. Bovendien scheelt het je ook tijd, niet steeds langs dezelfde gedeelten te hoeven gaan. Dubbele winst dus.

Het werkt goed op veel haartypen

De Airwrap is niet zomaar één apparaat en that’s it. Het is een soort toverstok waaraan je allerlei onderdelen kunt toevoegen. Denk aan een borstel voor fijn haar, maar ook een variant voor haar wat juist wat dikker is. Zo kun je met welk type haar je ook hebt een prachtige coupe maken in een vrij korte tijd.

Hij heeft een mooi design

Dyson weet goed hoe het mooie, opvallende designs moet maken en dat geldt ook voor de Airwrap. Het is een prachtig apparaat om te zien: stevig, solide, maar niet bonkig en lomp. Ook zijn de roze details erg mooi. Zelfs elk aparte onderdeel zit qua design goed in elkaar. Alles zit samen in een mooie case, waardoor je niet allemaal losse onderdelen overal hebt slingeren, wat bij de Dyson-stofzuigers nog wel eens het geval is.

Hij heeft een goede bouwkwaliteit

Het is bijzonder maar deze Dyson is zowel licht als zwaar. Daarmee bedoelen we dat het apparaat licht aanvoelt, maar tegelijkertijd wel een stevige bouwkwaliteit heeft. Dyson staat erom bekend kwalitatief hoogstaande gadgets af te leveren en daarin is Airwrap geen uitzondering. Het is een flinke investering, maar daarmee kun je vele jaren vooruit.

Wil je het zelf ervaren? Bij Top5bestekopen kun je dit apparaat vinden.