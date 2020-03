Dyson brengt innovatieve stijltang op de markt

Dyson heeft vandaag onthuld dat zij een nieuwe stijltang op de markt brengen met flexibele platen, die bovendien snoerloos te gebruiken is. De Dyson Corrale is het derde product in de Personal Care categorie van het merk. Stijltangen kunnen het haar behoorlijk beschadigen doordat zij extreme hitte afgeven. Dyson belooft dat de Corrale zorgt voor 50% minder hittebeschadiging in vergelijking met andere stijltangen. De nieuwe aanwinst van het merk is bovendien snoerloos te gebruiken.

Intelligente hitteregeling

De Dyson Corrale is de eerste stijltang die voorzien is van flexibele platen. Het is geschikt voor alle haartypes en dankzij de intelligente hitteregeling worden temperaturen gecontroleerd. De platen zijn voorzien van microscharnieren die zich aanpassen aan het haar en gelijkmatig spanning uitoefenen. De flexibele platen 'vangen' de haren en lokken worden van begin tot eind glad gemaakt of gekruld en minder pluizig.

De stijltang heeft drie hitte instellingen (165, 185 en 210 graden Celsius). Net als de Dyson Supersonic-haaroger en de Dyson Airwrap-styler, beschikt de Dyson Corrale-stijltang over intelligente hitteregeling. Een sensor meet 100 keer per seconde de temperatuur. De technologie in het apparaat communiceert met een microprocessor die ervoor zorg dat het verwarmingssysteem nauwkeurige hitte levert.

Snoerloze stijltang

De nieuwe Corrale is snoerloos en iedereen die weleens stijltang gebruikt weet dat dit ideaal is. Er is namelijk niet altijd een stopcontact in de buurt als je het nodig hebt. Dyson heeft een batterij ontwikkeld die zo krachtig is dat de stijltang dezelfde temperatuur en controle kan leveren als een exemplaar met snoer. Het apparaat kan zelfs op 'flight modus' gezet worden zodat het voldoet aan de normen die luchtvaartmaatschappijen stellen en in de handbagage mee kan. Volledig opgeladen kan de stijltang bijna 30 minuten snoerloos steilen. Je kunt daarnaast gebruikmaken van een oplaaddock zodat je met de Corrale nog langer kan stylen.

De Dyson Corrale is voor € 499,- vanaf 10 maart verkrijgbaar via de website van Dyson en bij de Bijenkorf.