Dit zijn de 20 baanbrekende uitvindingen die kans maken op de James Dyson Award 2023

Vandaag start de internationale fase van de James Dyson Award 2023, een wereldwijde ingenieursprijs die studenten en pas afgestudeerden oproept om een ontwerp te maken dat een probleem oplost. Dit is de wereldwijde shortlist van 20 baanbrekende uitvindingen, waarbij alle uitvinders de kans krijgen om een internationale winnaar te worden en €34.000 te ontvangen ter ondersteuning van de volgende fasen van hun uitvindingen.

Uitvinding verandert levens

Studenten en jonge ingenieurs over de hele wereld blijven aantonen hoe nieuwsgierigheid de grenzen van de uitvinding kunnen verleggen en oplossingen kunnen creëren die levens kunnen veranderen.

De Turkse inzending op de shortlist, ForestGuard 2.0, is een reactie op de verwoestende bosbranden die studenten in 2021 en daarna door het land hebben zien razen. De uitvinding, gemaakt door een team van de Bilgi Universiteit van Istanbul, maakt gebruik van sensor-naar- satelliettechnologie om autoriteiten te waarschuwen bij de eerste tekenen van een mogelijke natuurbrand, in de hoop het risico in de komende jaren enorm te verminderen.

Ondertussen werd de jonge uitvinder E Ian Siew in Singapore gemotiveerd door zijn moeilijke ervaring bij het herstellen van een openhartoperatie om een betere oplossing te creëren. In overleg met deskundigen van het National University Hospital in Singapore creëerde hij een vestachtig apparaat voor postoperatieve revalidatie, dat de ondersteuning van de fusie van het borstbeen na de operatie verbetert.

Soms kunnen zelfs de eenvoudigste ideeën een aanzienlijke mondiale impact hebben. In de Filippijnen creëerde de jonge ondernemer Jeremy De Leon Make-roscope, een eenvoudig sleutelhangerhulpmiddel dat van een smartphone of tablet een microscoop maakt. Het verbeteren van de toegang tot laboratoriumhulpmiddelen voor studenten over de hele wereld heeft potentieel enorme gevolgen voor de toekomstige generatie wetenschappers, en de uitvinding is al door meer dan 3.000 Filipijnse studenten en docenten gebruikt.

Wat ervoor nodig is om op deze shortlist te komen laat Rachael Pink, Head of Technology Development bij Dyson, hieronder weten: