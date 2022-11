Belgische studente wint internationale runner-up prijs van de James Dyson Award 2022

De James Dyson Award is door Sir James Dyson in het leven geroepen, om ingenieurs een platform te geven om de wereld te veranderen. Het Dyson Institute of Engineering and Technology, de James Dyson Foundation en James Dyson Award moedigen aspirant-ingenieurs aan om hun kennis toe te passen en nieuwe manieren te ontdekken om levens te verbeteren door middel van technologie. Sinds deze wedstrijd voor het eerst werd geopend in 2005, hebben James en de James Dyson Foundation meer dan £ 125 miljoen gedoneerd aan grensverleggende concepten in het onderwijs en andere goede doelen. De Award heeft bijna 300 uitvindingen ondersteund met prijzengeld.

James Dyson Award 2022

Charlotte Blancke, een Belgische student uit Antwerpen is dit jaar de internationale James Dyson Award runner up 2022 met haar uitvinding ivvy, een wearable oplossing voor het simpel thuisgebruik van een infuus.

Met meer dan 2.000 inzendingen uit 29 landen is het een geweldige prestatie om zo ver in de wedstrijd te komen. Ze is door James Dyson zelf uitgekozen als een van de 3 internationale winnaars. Charlotte was al eerder in de wedstrijd als nationale winnaar van België gekozen. Charlotte is een van de drie internationale winnaars van de JDA 2022 ontwerpprijs.

Alle winnaars

1. SmartHEAL: een slimme sensor voor verbanden die aangeeft hoe goed een wond geneest door de pH-waarde te meten, uitgevonden door studenten van de Technische Universiteit van Warschau, Polen

2. Polyformer: een machine die plastic flessen recyclet tot betaalbaar 3D-printerfilament voor ontwikkelingslanden, uitgevonden door studenten van McMaster University, Canada

3. Ivvy: een draagbare vervanging voor het bestaande intraveneuze infuuspaat, dat het comfort en de mobiliteit voor patiënten verbetert, uitgevonden door Charlotte Blancke van de Universiteit van Antwerpen, België.