​Nederlandse student wint James Dyson Award 2021 met Plastic Scanner

De James Dyson Award is in het leven geroepen om ingenieurs een platform te geven om de wereld te veranderen. Het Dyson Institute of Engineering and Technology, de James Dyson Foundation en James Dyson Award moedigen aspirant-ingenieurs aan om hun kennis toe te passen en nieuwe manieren te ontdekken om levens te verbeteren door middel van technologie. Sinds de wedstrijd voor het eerst werd geopend in 2005, hebben James en de James Dyson Foundation meer dan £125 miljoen gedoneerd aan grensverleggende concepten in het onderwijs en andere goede doelen. De Award heeft al bijna 300 uitvindingen ondersteund met prijzengeld.

Nederlandse winnaar

Jerry de Vos, een Nederlandse student uit Delft, wint dit jaar de internationale James Dyson Sustainability Award 2021 met zijn uitvinding de Plastic Scanner. Uit meer dan 2.000 inzendingen van 28 landen is de uitvinding van Jerry gekozen tot de beste duurzame uitvinding van 2021. Een enorme eer en de eerste keer dat een Nederlandse finalist op het podium staat.

De draagbare Plastic Scanner maakt identificatie van plastic ter plekke mogelijk met als doel recycling te versimpelen en plasticvervuiling drastisch te verminderen. Student Jerry (TU/Delft) slaagt erin de infraroodreflectie technologie van grootschalige plastic sorteerprocessen in een simpel draagbaar en gebruiksvriendelijk apparaat te vertalen zodat het overal beschikbaar is.

Het probleem

Per jaar belandt er 11 miljoen ton plastic in de zee en dit wordt alsmaar meer. Per uur is dat een hoeveelheid plastic waarmee je 11 olympische zwembaden zou kunnen vullen. Jerry’s missie is om deze plasticsoep op alle niveaus aan te pakken, ook door verbeterde recycling. Wereldwijd wordt nu slechts 14 procent gerecycled, hoewel theoretisch gezien bijna alle soorten plastic gerecycled kunnen worden. Veel plastic wordt niet gerecycled (en ingezameld) omdat het recyclen ingewikkeld en daarmee economisch onrendabel blijft. Ook is er in veel landen geen goede infrastructuur voor recycling.

De oplossing

Om recycling te versimpelen en plasticvervuiling te verminderen heeft Jerry de Vos voor zijn afstudeeropdracht aan de TU Delft een oplossing bedacht. Veel van het plastic uit de oceanen komt uit lage- en middeninkomenslanden, waar er vaak handmatig en met het blote oog plastic gesorteerd wordt. Dit kost veel tijd en geld en kan erg foutgevoelig zijn. Als vrijwilliger voor Precious Plastic zag hij de negatieve impact van plasticvervuiling en de knelpunten die worden veroorzaakt wanneer plastic niet (juist) wordt geïdentificeerd en gesorteerd in het recyclingproces. De draagbare Plastic Scanner vertelt ter plekke van welk soort plastic een product gemaakt is. Infrarood licht wordt gebruikt om de plastic componenten te detecteren. Hierdoor kan het plastic simpel en beter gescheiden worden.

Door een voordelig, draagbaar en goedkoop te ontwikkelen scanner wil Jerry in landen waar nog veel handmatig gesorteerd moet worden een voorsprong bieden op het gebied van plasticrecycling om beter en meer te recyclen. De Plastic Scanner stelt zo iedereen in staat om op de juiste manier plastic te identificeren en te sorteren, waardoor een van de meest complexe belemmeringen voor het recyclen van plastic overal ter wereld wordt overwonnen.