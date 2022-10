​Deze uitvindingen maken kans op de James Dyson Award

Dyson heeft aangekondigd welke twintig inzendingen er kans maken op een James Dyson Award. Vorig jaar won een student van onze Nederlandse TU Delft met zijn uitvinding Breathe. Dit jaar wordt het sowieso geen winnaar met een Nederlands tintje. Wel maakt een Belgische dame genaamd Charlotte Blancke kans die met de uitvinding Ivvy is gekomen, een draagbaar apparaat dat de plaats moet innemen van de huidige intraveneuze paal.

James Dyson Award Een prachtige uitvinding, maar daarin is Charlotte niet alleen. Er zijn nog 19 uitvindingen die kans maken op die felbegeerde award. Deze finalisten zijn bepaald door Dyson-ingenieurs van over de hele wereld. Allemaal hebben ze iets gemeen: ze lossen wereldwijde problemen direct op met een oplossing die we nog niet eerder hebben gezien. “Een Top 20 Shortlist-idee moet aantonen dat het een echt probleem oplost. Er moet bewijs zijn van real-world onderzoek en analytisch denken, met iteratief prototyping en testen om te verfijnen en aan te tonen dat een concept bestand is tegen nauwkeurig onderzoek en het potentieel heeft om op grote schaal een verschil te maken,” aldus Sam Dill, Sustainability Engineer bij Dyson.

Finalisten Dit zijn de finalisten: Agro Biomaterials uit Spanje - Deze kit bevat ingrediënten waarmee mensen thuis op eigen houtje bioplastics kunnen maken uit organisch afval. Dit is bedoeld als oplossing voor voedselverspilling. AgZen-Cloak uit de USA - Dit sproeisysteem bevat plantaardige oliën die pesticidedruppels verhullen. Zo wordt voorkomen dat pesticidenspray het milieu vervuilt. Airy Scoliosis Brace uit de USA - Airy is een brace voor mensen met scoliose. Je kunt de brace drie jaar lang aan je lichaam aanpassen, zodat de brace met je meegroeit. Hij is bovendien recyclebaar. Argo uit Italië - Dit is een project waarbij slechtziende zwemmers worden geholpen door door via trillingen hun draai en oriëntatie in het zwembad kenbaar te maken.



Banoo uit Zweden - Deze aquacultuurtechnologie zorgt dat opgelost zuurstof in water tot 10ppm wordt verhoogd. Dit zou de opbrengst van viskwekers tot 78 procent verhogen vergeleken bij andere technologische oplossingen. Brakong uit de Filipijnen - Dit is een borstprothese voor vrouwen die een borstamputatie hebben gehad. Zo krijgen borstkankeroverlevers de kans om zich krachtiger te voelen omdat ze eruit kunnen zien zoals zij willen. CareRare uit China - Deze machine vertelt een patiënt of er een genetische ziekte in ze aanwezig is, maar ook hoe waarschijnlijk het is en hoe verder vervolgonderzoek eruit moet gaan zien. Dotplot uit het VK - Uit Dysons eigen land is er Dotplot, waarmee je thuis de borstgezondheid kunt monitoren. Hiermee kan borstkanker vroeg worden opgespoord, naast dat het apparaat ook zorgt dat je regelmatig de zelfcontroles uitvoert: iets dat nu nog wel eens door vrouwen wordt vergeten.

Hatch uit Nieuw-Zeeland - Hatch zorgt dat nieuwe moeders minder fysieke problematiek hebben, bijvoorbeeld na een keizersnede. Hierdoor kunnen ze sneller zelfvertrouwen opbouwen en zelfstandig voor hun baby zorgen. Low Temperature Evaporation uit Zweden - Dit systeem gebruikt restwarmte om vloeibaar gevaarlijk afval van de industrie te verwerken op een milieuvriendelijkere manier. Méadú uit Ierland - Deze uitvinding bestaat uit interactieve wiskundelessen in de vorm van een interactieve tafel van vermenigvuldiging voor kinderen. Polyformer uit Canada - Polyformer doet wat je zou denken: hij vormt plastic flessen om tot iets anders, namelijk 3D-printerfilament. Dat betekent goedkopere 3D-printerfilament én een vermindering van het plasticverbruik.

Proteus Controller uit Ierland - Deze controller is gemaakt om gehandicapte gamers toegang te geven tot games. De kit doet denken aan LEGO en biedt dus oneindig veel configuraties. R2Home uit Zwitserland - Deze sensoren herstellen radiosondes die belangrijk zijn bij het maken van weersvoorspellingen. Rehabit uit Singapore - Dit apparaat is de persoonlijke revalidatietherapeut thuis: hij richt zich op de revalidatie van de bovenste ledematen. Rollerball Itch Relief - Er zit een rollerbal in deze uitvinding waardoor eczeempatiënten worden geholpen met hun jeuk. De bal geeft het gevoel dat je krabt, maar de huid scheurt niet omdat er van een bal gebruik wordt gemaakt. SmartHeal uit Polen - SmartHeal is een pH-sensor die is geïntegreerd in een wondverband. Hierdoor kan de wond worden gemonitord en wordt een eventuele infectie gedetecteerd, zonder dat je het verband hoeft te verwijderen en het weefsel verstoort.

Somnum uit Nieuw-Zeeland - Somnum zijn anesthesiemaskers die worden gebruikt op dieren bij de dierenarts. Zo worden lekkages van gassen voorkomen en is het personeel hiertegen beschermd.

TrashBoom uit Duitsland - Deze barrière zorgt ervoor dat plastic afval in de rivier wordt tegengehouden. Op die manier kan er sneller plastic uit het water worden gevist. 16 november Op 16 november wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn, door Sir James Dyson himself natuurlijk.