James Dyson Award voor BREATHE

Het belang van een goede luchtkwaliteit binnenshuis is, mede door de coronapandemie, de afgelopen jaren tot steeds meer mensen en organisaties doorgedrongen. Onderzoek naar de luchtkwaliteit heeft uitgewezen dat de luchtvervuiling binnen, waar we gemiddeld 90 procent van ons leven doorbrengen, tot 25 keer schadelijker is dan de buitenlucht. Oplossingen voor een betere luchtkwaliteit binnen, zoals ventilatie- en filtersystemen, schieten dan ook als paddestoelen uit de grond. Helaas zijn die systemen vaak groot en ingewikkeld. Een student van de TU Delft heeft daar een oplossing voor bedacht. Konstantin Wolf won met zijn uitvinding, BREATHE, onlangs de James Dyson Award.

Duurzame oplossing voor Tiny House community

Wolf bedacht zijn oplossing met de Tiny House trend in het achterhoofd. In een tiny house is ventileren extra hard nodig omdat in een kleine ruimte relatief meer vocht vrijkomt. Vocht dat voor allerlei problemen kan zorgen. Denk aan het ontstaan van schimmels. BREATHE is ontwikkeld als een passieve en duurzame ventilatie-oplossing om de luchtkwaliteit binnenshuis in kleine woonruimtes te verbeteren en om te voldoen aan de behoeften van de groeiende Tiny House-gemeenschap.