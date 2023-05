Dyson komt met gloednieuw haarapparaat: Dyson Airstrait

Zo werkt het: De haarlok wordt vastgehouden tussen twee platen en daarna wordt deze met een schuine hogedrukluchtstroom naar beneden geduwt. Je haar wordt zowel gedroogd als gestijld. Het apparaat is extra krachtig omdat er openingen van 1,5 mm inzitten die de luchtstroom versnellen. Hiermee ontstaan er twee neerwaartse luchtbladen met hoge snelheid die allemaal in een hoek van 45 graden worden geprojecteerd om één luchtstroom te vormen.

Dyson geeft aan dat er meerdere haartypes kunnen worden gestijld met de Airstrait en dat het idee is dat er geen hete platen op je haar worden gezet. Er is een krachtige, gerichte luchtstroom die je natte haar droogt in een model dat jij wenst. Dyson zegt dat je hierdoor snel een natuurlijk en stijl kapsel krijgt, en toch die glanzende, gladde finish krijgt die je gewend bent van een stijltang met hete platen.

Dyson legt het verder uit: “Je kunt je haarstijl met warmte of vocht veranderen. Je verbreekt de waterstofbruggen in elke haarstreng waarna je ze door styling omvormt in de gewenste nieuwe vorm. Styling met een krachtige luchtstroom op nat haar, resulteert in minder behoefte aan extreme hitte, creëert minder pluizig haar en beschermt de natuurlijke glans.” Bij nat haar worden de verbindingen op natuurlijke wijze verzwakt, waardoor het haar elastischer is en gevormd kunnen worden terwijl het haar droogt. Hierdoor zijn geen extreme temperaturen nodig. Daarnaast belooft Dyson dat het haar wel het volume behoudt.

“Om een krachtige luchtstroom op een juiste manier te gebruiken is onderzoek fundamenteel voor de prestaties van de Dyson stijltang. Deze expertise, die we de afgelopen 25 jaar hebben opgedaan, heeft ons in staat gesteld om onze eerste nat-naar-droog stijltang te creëren, zonder hete platen en zonder hittebeschadiging. Het levert gebruiksgemak op, doordat de luchtbladen met hoge snelheid het haar drogen en stijlen, je bespaart hiermee tijd, je behoudt de haarsterkte en je creëert een alledaagse maar natuurlijke style.” zegt James Dyson, oprichter en hoofdingenieur.

Hyperdymium-motor

Alles wordt aangedreven door de Hyperdymium-motor van Dyson, die klein, licht en krachtig genoeg is om die hevige luchtstroom mogelijk te maken. De waaier met 13 bladen draait tot 106.000 toeren per minuut en hierbij wordt meer dan 11,9 liter lucht per seconde door het apparaat gestuwd. Hierbij komt er een luchtdruk van 3,5 kPa tot stand, waarmee je het haar steil kunt maken terwijl het tegelijkertijd droogt. De motor past in het handvat, waardoor het een heel draagbaar en makkelijk te gebruiken apparaat is.

De gloednieuwe stijltang heeft ‘Nat’ en ‘Droog’ stylingmodi, maar er is ook een ‘Cool’-modus aanwezig die je helpt de stijl vast te houden. Kies in de 'Natte' modus uit drie warmte-instellingen van 80°C, 110°C en 140°C. Kies in de modus 'Droog' tussen 120°C of 140C° of de ‘boost’ modus. Er zijn twee luchtstroomsnelheden, laag en hoog, evenals een koude luchtstoot-optie en zelfs een kruindroger.

Dyson Airstrait is nu beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, we moeten er in Nederland dus nog even op wachten. Dyson zegt dat Airstrait in 2024 naar de Benelux komt.