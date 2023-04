James Dyson Award: jonge uitvinders positief over toekomst

We kennen Dyson vooral van stofzuigers en luxe stijltangen, maar het bedrijf heeft ook nog een andere kant: uitvindingen. James Dyson zelf heeft die passie voor uitvinden en daarom wil het jonge mensen die goede ideeën hebben in het zonnetje zetten in de jaarlijkse uitreiking van de James Dyson Award voor goede uitvindingen om de wereld een beetje beter te maken. Nu de inschrijvingen voor de nieuwe editie van de awards is geopend is het tijd om met twee winnaars terug te blikken op hun ervaringen.

Meer uitvinders nodig

In Nederland hebben we een tekort aan ingenieurs en hogeropgeleide technici, waardoor we straks in de problemen komen om onze klimaatdoelstellingen te halen. James Dyson heeft dat op de agenda en zoekt dan ook naar goede ideeën om daar iets aan te doen, maar ook om andere problemen in de wereld op te lossen. De internationale designprijs James Dyson Award is er niet alleen om te laten zien dat er nog steeds veel mensen zijn met goede ideeën, maar ook om de beste ideeën van een mooi geldbedrag te voorzien om het hopelijk commercieel toegankelijk te maken.

Zo heeft Jerry de Vos, voormalig TU Delft-student een uitvinding bedacht om de plasticsoup tegen te gaan. Hij won daarmee in 2021 de award voor Sustainability. Een onderwerp dat hij duidelijk nog niet heeft losgelaten. Op de vraag of hij denkt dat straks al het plastic uit de wereld moet worden gebannen geeft hij een realistisch antwoord. Hij begrijpt dat sommige dingen nu eenmaal van plastic worden gemaakt, maar vooral waar het gaat om wegwerpmateriaal moeten we echt van het plastic af.

Daarom ontwikkelde hij de Plastic Scanner, een draagbaar apparaat waarmee je ter plekke een analyse kunt maken van het plastic om zo recycling simpeler te maken. Hij gebruikt infraroodreflectie om dat te bewerkstelligen. Heel gaaf, zeker omdat het open source is: het project maakt gebruik van GPL-v3 en dat betekent dat iedereen het kan gebruiken om zelf weer iets moois van te maken. Jerry is nog steeds veel met plastic bezig en hoe we dit het beste uit de weg kunnen ruimen. Hij is dus niet alleen een uitvinder, maar ook een doorzetter.