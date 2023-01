Dyson onderzoekt luchtvervuiling in en rondom school​ met draagbare technologie

Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko zijn met hun zoontje Kiy op pad gegaan, uitgerust met een Dyson-rugzak om de luchtkwaliteit te meten onderweg naar school in Amsterdam. Dyson’s draagbare luchtmonitor meet de persoonlijke blootstelling aan luchtvervuiling en ontdekt in de ochtend een hoeveelheid stikstofdioxide - veelal in de lucht door uitlaatgassen van het verkeer, wat op sommige plekken 52% hoger is dan de geadviseerde 24-uurs waarden van de World Health Organisation (WHO).

We zijn heel veel bezig met gezond leven, luchtvervuiling was daar nog geen onderdeel van, totdat ik de luchtkwaliteit met Dyson ging onderzoeken en ontdekte waaraan ik en mijn gezin iedere dag worden blootgesteld. - Victoria Koblenko.

Resultaten van het onderzoek Dyson’s luchtkwaliteitrugzak met GPS meet PM10, PM2.5, VOS, NO2 en CO2 en levert een geautomatiseerde data-analyse en visualisatie via de Dyson Air Quality App. In de vijf dagen dat de luchtkwaliteit gemeten werd, is er een patroon zichtbaar geworden in de ochtend met het naar school brengen. De 1KM lange route die Victoria en Evgeniy met hun zoontje elke morgen met de rugzak aflegden is in Amsterdam vanuit hun woning, naar de school van Kiy. Een van de zichtbare pieken is de hoeveel NO 2 (stikstofdioxide) gemeten onderweg naar school, en de hoeveelheid VOS (Vluchtige Organische Stoffen) in het klaslokaal gedurende de dag. NO 2 of stikstofdioxide is een stof die vrijkomt bij verbrandingsprocessen en komt vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van de industrie. Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen en in de lucht komen en zitten in heel veel producten, denk aan benzine, verf, inkt, lijm en schoonmaakmiddelen. Gemeten resultaten: NO 2 : pieken van >38 µg/m 3 (24-uurs advieswaarde WHO is <25 µg/m 3 )

: pieken van >38 µg/m (24-uurs advieswaarde WHO is <25 µg/m VOS: pieken van 6,000 ppb (<400 ppb is de advieswaarde van bijvoorbeeld Formaldehyde bij langdurige blootstelling door het WHO; één van de meest voorkomende VOS).

Met de Dyson-rugzak hebben we buiten duidelijke pieken gemeten van NO2 tijdens de route van en naar school. Toen de rugzak op school verbleef zagen we tijdens de lesuren dat er hoge pieken van VOS waren, die zeer waarschijnlijk veroorzaakt worden door bijvoorbeeld lijm en verf. Deze data geven een goed inzicht in de soorten luchtvervuiling waaraan kinderen worden blootgesteld tijdens een schooldag. - Frederic Nicolas, Dyson's Senior Manager of RDD Environmental Care, Professional, Lighting.

De luchtkwaliteit in Nederland is slecht en zeker in Amsterdam, zo beaamt Michael Rutgers (directeur Longfonds) tegenover Dyson. Hij stelt dat de hoofdstad door het vele verkeer en de industrie een ongezonde plek is. Wat is gezonde lucht? Gezonde lucht is van levensbelang. Bij kinderen schaadt ongezonde lucht de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze altijd last van houden. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof (PM 2.5 ) en stikstofdioxide (NO 2 ) de meeste schade aan de gezondheid. Hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker ze zijn. Ze kunnen dan namelijk tot dieper in de longen doordringen. In Nederland zijn er bijna 1,5 miljoen basisschoolkinderen die op hun reis naar school in meerdere of mindere mate dagelijks worden blootgesteld aan deze luchtvervuiling. Kinderen hebben tussen de 17.000 en 30.000 ademhalingen per dag. Hun longen zijn nog in ontwikkeling, waardoor ze kwetsbaar zijn voor luchtverontreiniging. Met deze studie hoopt Dyson dat mensen zich bewuster gaan worden van vervuilde plekken en daar dan ook zo kort mogelijk proberen te zijn.

De Air Quality-rugzak De Air Quality-rugzak is in eerste instantie ontwikkeld door ingenieurs van Dyson voor het Breathe London-onderzoek met King's College London en de Greater London Authority. Ingenieurs hebben het draagbare luchtkwaliteitsrugzak ontworpen om kleiner te zijn en de bestaande sensortechnologie te weerspiegelen die wordt gebruikt in Dyson-luchtreinigers, terwijl het toch nauwkeurig PM 2.5 , PM 10 en VOS en NO 2 blootstelling vastlegt. Eerdere projecten met de luchtkwaliteitsrugzak van Dyson omvatten een wereldwijd onderzoek naar persoonlijke vervuilingsniveaus tijdens de COVID-19-lockdown en monitoring van blootstelling tijdens het smogseizoen in Delhi. De ingenieurs van Dyson in deze studie analyseerden de bevindingen door de luchtsensoren en GPS-gegevens van de rugzak te koppelen aan de items in Victoria’s app. De activiteiten werden in een logboek vastgelegd in de periode dat ze met haar zoontje Kiy de rugzak droeg. Zo werd gekeken wat de luchtverontreiniging heeft veroorzaakt en hoe ze haar blootstelling in de toekomst zou kunnen verminderen. Dyson School Programma De school van Victoria en Evgeniy’s zoontje is de eerste school in Amsterdam die met Dyson de luchtkwaliteit meet. Vanaf 25 januari opent Dyson het School Donatie Programma in Amsterdam. Voor dit programma kunnen scholen zich inschrijven voor een lespakket over luchtkwaliteit. Deelnemende scholen ontvangen naast het lespakket ook luchtreinigers om real-time de vervuiling te meten. In totaal worden tien scholen geselecteerd voor dit lesprogramma. Het lesprogramma is ontwikkeld door de James Dyson Foundation (JDF), de liefdadigheidstak van Dyson, en laat jonge mensen kennismaken met de opwindende wereld van techniek. Het lespakket laat studenten kennismaken met hoe techniek mondiale problemen kan oplossen, met de nadruk op het probleem van luchtverontreiniging. Leerlingen leren wat luchtvervuiling is en worden uitgedaagd om vervolgens hun eigen oplossing voor luchtvervuiling te maken. Meer informatie over het project met Victoria Koblenko, Evgeniy Levchenko en hun zoontje Kiy is hier te vinden.