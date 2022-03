The Dyson Zone is een luchtreinigende hoofdtelefoon

Terwijl de stedelijke bevolking in de wereld blijft groeien, schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat wereldwijd 9 op de 10 mensen lucht inademt die de WHO gestelde limiet voor verontreinigende stoffen overschrijdt. Waar de NO2-vervuiling in steden tijdens de COVID19-pandemie afnam, zijn de niveaus in veel wereldsteden snel weer terug bij waar ze waren. Op sommige plekken hebben ze zelfs de pre-pandemische niveaus inmiddels overschreden. Naar schatting worden meer dan 100 miljoen mensen, ongeveer 20% van de Europese bevolking, blootgesteld aan langdurig lawaai dat boven de WHO-richtlijnen ligt.

Dyson heeft vandaag de Dyson Zone , een luchtreinigende hoofdtelefoon, onthuld. Het is Dyson's eerste stap in draagbare technologie an audio. De Dyson Zone is een ruisonderdrukkende, hifi-hoofdtelefoon die zowel een rijk geluid naar de oren, als een gereinigde luchtstroom naar de neus en mond brengt. Het is het resultaat van meer dan 10 jaar onderzoek en ontwikkeling op het gebied van luchtkwaliteit. Daarnaast pakt de Dyson Zone tegelijkertijd de stedelijke problemen van luchtkwaliteit en geluidsoverlast aan.

De Dyson Zone komt voort uit meer dan 30 jaar expertise van Dyson in luchtstroom-, filtratie- en motortechnologieën en diepgaande kennis van de binnen- en buitenluchtkwaliteit. De compressoren in elke oorschelp zuigen lucht door de dubbellaagse filters en projecteren twee stromen gereinigde lucht naar de neus en mond van de drager via het contactloze vizier. De vorm van het vizier zorgt ervoor dat de gezuiverde luchtstroom dicht bij de neus en mond wordt gehouden en zo min mogelijk wordt verdund door externe zijwind. De Dyson Zone levert rijke, meeslepende audio en houdt ongewenst stadslawaai buiten dankzij geavanceerde actieve ruisonderdrukking (ANC – Active Noice Cancellation). Het heeft een neutrale frequentierespons, om muziek of audio natuurgetrouw na te bootsen zoals de maker het bedoeld heeft.

De Dyson engineers gingen voor de Dyson Zone verder dan de bestaande testmethoden. Ze gebruikten een ademhalingsoefenpop die is uitgerust met mechanische longen en detectieapparatuur van medische kwaliteit, die vervuiling 'inademt' en menselijke ademhalingspatronen nabootst in een gecontroleerde ruimte. Vervolgens werd het vervuilingsniveau in de neus en keel gemeten om de filtratie-efficiëntie te bepalen van die deeltjes die anders in de kunstlong van de pop terecht zouden komen. De compressoren in de oorschelpen zuigen lucht door de dubbellaagse filters. Het negatief geladen elektrostatische filtermedium vangt ultrafijne deeltjes zoals allergenen en deeltjes uit bronnen zoals remstof en industriële verbranding. Een met kalium verrijkte koolstoflaag vangt verontreinigende stoffen uit stadsgas zoals NO2 en SO2 op.

Het ontwikkelen van een contactloos vizier was een must voor Dyson engineers, om ongemak en irritatie te voorkomen die vaak kunnen ontstaan door volledig-contact alternatieven. Het contactloze vizier was daarom eencruciaal element.

Een wetenschappelijke benadering

Voor deze eerste stap in de wereld van audio kozen Dyson engineers voor een wetenschappelijke benadering in plaats van de meer algemene 'gouden luisteraar' benadering die vele anderen doen. Dysons team van audio engineers en akoestiek ontwikkelden uitstekende audio op basis van statistieken, ondersteund door uitgebreide luisterproeven. Het resultaat: pure, rijke audio en geavanceerde ruisonderdrukking. Ondanks de beperkte ruimte die inherent is aan een draagbaar apparaat, hebben de engineers van Dyson een hoogwaardig neodymium elektro-akoestisch systeem ontwikkeld in elke oorschelp. Een brede frequentierespons, nauwkeurige links-rechts balans en vervorming die aanzienlijk lager is dan wat door het menselijk oor kan worden gedetecteerd, bieden een getrouwe reproductie zoals de muzikanten of makers het bedoeld hebben.

Dyson engineers hebben een geavanceerd ruisonderdrukkingssysteem ontwikkeld. Samen met zijn unieke reeks microfoons, de passieve demping van het apparaat en ANC vermindert het ongewenst omgevingsgeluid en motorgeluiden om thuis, op het werk en onderweg geavanceerde ruisonderdrukking te bieden. Grote, gebogen oorkussens vormen zich rond het oor van de luisteraar, met een schuimdichtheid en klemkracht van de hoofdband die speciaal zijn ontworpen voor zowel comfort als optimale ruisonderdrukking.

Ontworpen voor comfort

Ieder hoofd is uniek. Voor Dyson's eerste draagbare technologie moesten de engineers van Dyson op een nieuwe manier over comfort nadenken. Gedetailleerd onderzoek naar de hoofd- en gezichtsgeometrie betekende dat engineers konden meten hoe de Dyson Zone op verschillende hoofden zouden zitten en presteren. Ze onderzochten onder andere de klemkracht van de hoofdband, de geometrie en materialen van het vizier en de verstelbaarheid van het apparaat.

Geïnspireerd door de vorm en het ontwerp van een paardenzadel, is de Dyson Zone ontworpen om het gewicht over de zijkanten van het hoofd te verdelen in plaats van op de bovenkant. Een zadel buigt meestal over de ruggengraat van het paard en verdeelt de belasting gelijk aan de linker- en rechterkant.

De ontwikkeling van de oorkussens is om drie redenen belangrijk: comfort, stabiliteit op het hoofd en passieve demping. Schuim is een voor de hand liggende keuze voor oorkussens. Dyson engineers hebben goed gekeken naar de samenstelling van verschillende soorten schuim om het meest geschikte materiaal te kiezen op basis van dichtheid, mate van compressie en terugvering - die allemaal de manier veranderen waarop druk zich vertaalt naar het hoofd. Bij het kiezen van het optimale schuim voor de oor- en hoofdbandkussens was het belangrijk om eenbalans te vinden tussen het comfort dat het biedt, de stabiliteit wanneer het naar het oor wordt gevormd, maar vooral het akoestische voordeel dat het biedt. Het kussen is doelbewust platter dan conventionele oorkussens voor zowel demping als comfort, en de kussens zijn schuin geplaatst in lijn met de hoek van het oor op het hoofd voor optimaal comfort.

Een wereldwijde inspanning

De Dyson Zone is ontwikkeld door teams in het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Maleisië en China. De ontwikkeling en integratie van de app was een cruciaal project om te zorgen voor intelligente en zinvolle trackingfuncties voor lucht- en geluidshinder. Verder staan robuustheid en duurzaamheidcentraal. Zoals met alle Dyson machines, is de Dyson Zone tot het uiterste getest - in temperatuurgecontroleerde kamers, valtests, materiaal- en stofslijtagetests, robuustheid van knoppen en nog veel meer. En zijn de apparaten net als andere Dyson machines zowel in warmere klimaten met een hogere luchtvochtigheid als in koelere klimaten getest.

De Dyson Zone wordt wereldwijd uitgerold vanaf het najaar van 2022. De timing zal per regio verschillen. De volledige productspecificatie en verdere details over beschikbaarheid in de Benelux zullen in de komende maanden worden aangekondigd.