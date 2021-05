​Olympisch winnaar Dafne Schippers test zelf de luchtkwaliteit

Luchtvervuiling is een groot probleem, zeker in een vrij dichtbevolkt land als Nederland. Topsporter Dafne Schippers heeft in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio besloten de proef op de som te nemen: ademt zij vaak luchtvervuiling in? Uitgerust met een speciale Dyson-rugzak om overal de luchtkwaliteit te kunnen meten, ging ze op pad.



Dafne woont in de omgeving van Arnhem en droeg de afgelopen maanden een draagbaar GPS-apparaat om de luchtkwaliteit te meten. Deze Dyson-rugzak ging op haar wekelijkse vrije dag overal met haar mee naartoe: of ze nou met de hond ging rennen of de stad in ging. In een logboek hield de sporter vervolgens bij welke activiteiten ze deed en wat de Dyson Data Engineers hebben geanalyseerd. Wat daarbij hielp zijn de Dyson luchtreinigers voor in huis, die voortdurend de luchtkwaliteit in de gaten houden en aangeven wanneer deze verandert.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Dyson heeft recentelijk al onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit en daaruit bleek dat de lucht door de lockdown schoner is geworden. Buiten tenminste, want binnen is luchtvervuiling juist gestegen. Het is iets waar veel mensen aan bijdragen, zelfs Dafne zelf, die juist veel baat heeft bij schone longen. Naast dat zij met haar hond loopt in het park, gaat ze op haar vrije dag ook met de auto en kookt ze eten. Dit zijn twee activiteiten die direct invloed hebben op de luchtkwaliteit, want er worden dingen gekookt en die onzichtbare deeltjes komen in de lucht terecht die we vervolgens inademen.

Uit de data afkomstig uit de rugzak van Dafne en de luchtreinigers in haar huis, is gebleken dat er verschillende ‘verborgen’ vervuilers hun werk deden. Denk daarbij aan stikstofdioxide, fijnstof en vluchtige organische stoffen (zoals huishoudelijke dampen). De hoogste concentraties zijn opgevallen in het verkeer, maar 80 procent van de volledige blootstelling aan luchtvervuiling is binnen in je eigen huis. Hoewel het dus heel fijn is om te zien dat de buitenlucht erg schoon is door de lockdown, stijgt de vervuiling van de lucht enorm zodra je de auto pakt. Fijnstof en uitlaatgassen zweven en dwarrelen vrij in de lucht.