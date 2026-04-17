Steeds meer mensen dragen slimme brillen, maar het uiterlijk van deze wearables laat soms nog wat te wensen over. Geen nood: Google komt volgend jaar waarschijnlijk met smart glasses ontworpen door Gucci.

Dat heeft de ceo van Kering, het holdingbedrijf van luxemerken zoals Gucci, onthuld. Toen hij gevraagd werd naar de timing van release van deze smart glasses, gaf hij aan dat ze “waarschijnlijk volgend jaar” uitkomen (via Reuters ).

Het gaat daarbij dus om een samenwerking met Google. Het bedrijf werkt al enige tijd aan Android XR, een besturingssysteem voor wearables zoals slimme brillen. De eerste Android XR-bril die de tijdelijke naam Project Aura draagt moet ergens later dit jaar uitkomen. Dit is echter meer een vr-bril qua functionaliteiten.

Stijl boven technologie

Google probeert al geruime tijd een grote speler te worden in de smart glasses-markt. Meer dan een decennium geleden bracht het bedrijf al Google Glass uit, maar deze brillen wisten de consument niet te overtuigen. Android XR is Google’s nieuwe poging om groot te worden in slimme brillen.

Veel mensen laten smart glasses nog links liggen, vaak omdat het uiterlijk niet natuurlijk genoeg aanvoelt om de bril de hele dag door te dragen. Dat zou dus wel eens opgelost kunnen worden door de samenwerking met Gucci.

Meer details over deze brillen zijn er helaas nog niet. We weten dus ook nog niets over het uiterlijk of de functionaliteiten. Het is dus ook niet duidelijk of de slimme brillen alleen audiofunctionaliteiten zullen hebben, of ook dingen kunnen weergeven via de glazen.

Samenwerkingen in de smart glasses-sector

Gucci heeft de nodige ervaring in het leveren van stijlvolle brillen, met reguliere brillen en zonnebrillen. Google gaat de samenwerking met het bedrijf dan ook aan om er zeker van te zijn dat er een slimme bril afgeleverd wordt die mensen wel heel de dag op hun gezicht willen hebben.

Google kondigde eerder ook al samenwerkingen met Warby Parker en Gentle Monster aan voor door Samsung ontwikkelde slimme brillen. Andere bedrijven zetten ook in op de combinatie tussen technologie en stijl: eerder kwam Meta samen met EssilorLuxottica met Ray-Bans en Oakleys.

De samenwerkingen met modemerken heeft een ander voordeel voor dit soort bedrijven: veel mensen hebben geen behoefte aan een slimme bril van Google of Meta op hun gezicht, maar met een stijlvollere merknaam wordt de verleiding een stuk groter.

Hoe dan ook gaat het waarschijnlijk nog wel even duren voordat we zien waar de samenwerking tussen Google en Gucci op uitloopt. Zoals gezegd staan deze brillen pas gepland voor 2027 – en ook dat is nog niet zeker. Zodra we eindelijk een eerste blik op deze smart glasses krijgen, laten we je het natuurlijk weten.