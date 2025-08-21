Deze slimme bril staat altijd aan en luistert altijd mee

Eerst was het probleem met slimme brillen nog dat ze vaak camera’s hadden en mensen daar problemen mee hadden, maar inmiddels hebben we een heel ander scala aan problemen met deze brillen. Als er geen mensen zijn die de opnamelampjes van hun slimme bril willen afplakken, dan zijn er wel slimme brillen die steevast al je gesprekken afluisteren. Al is dat laatste juist de bedoeling: dit is hoe dat zit.

Meerdere studenten van Harvard hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn met een nieuwe AI-bril op de proppen gekomen die altijd aan is. Het gaat om een apparaat waarmee je dan meteen superintelligent wordt, stellen makers, die inmiddels Harvard hebben afgerond. Het gaat om een bril die is voorzien van AI en constant opnames maakt van alles wat hij hoort. Er zit geen camera op, dus er komt geen ‘zien’ bij kijken. Wel transcribeert hij elk gesprek zodat je er in kunt terugzoeken wat er werd gezegd.

Halo-bril

Het apparaat heet Halo en AnhPhu Nguyen is een van de makers. Het idee is dat deze je bril je een oneindig geheugen geeft. Hij weet immers alles wat er ter sprake is gekomen. Hij kan natuurlijk niet herinneringen uit je brein halen of gedachten lezen, maar uit gesprekken is toch wel heel veel informatie en context te halen. Bovendien helpt hij je ook realtime, dus als iemand in een gesprek ineens een moeilijke wiskundige vraag zou stellen, dan zou de bril daar alvast antwoord op geven en dat zie je dan in het scherm verschijnen. Heel handig, want daardoor kun jij doen alsof je dat inderdaad zo snel kan uitrekenen. Beetje valsspelen natuurlijk, maar het zou dus wel degelijk kunnen.