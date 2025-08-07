De Ghost Dots op TikTok laten internet van zijn slechtste kant zien

De Meta x Ray-Ban-bril is erg handig: je kunt praten met Meta AI, je kunt er vanalles mee filmen in een first-person perspectief en je kunt er ook nog echt gebruik van maken alsof het een zonnebril is. Een stylish ding, maar sommige mensen willen er liever stiekem mensen mee filmen. Een bedrijf kwam daarom met Ghost Dots, maar werkt dat echt?

Van Google Glass naar Meta x Ray-Ban

Het is best bijzonder: waar we tien jaar geleden nog mensen ‘glassholes’ noemden als ze een Google Glass droegen, en vonden dat het maar bizar was dat ze je met hun ‘ogen’ konden filmen, daar accepteren we de Ray-Ban van Meta inmiddels volledig. Hetzelfde idee, maar tien jaar later, in een wereld waarin alles constant gefilmd lijkt te worden, blijkt het toch veel meer geaccepteerd.

Toch is er wel een belangrijk item op die bril dat mensen altijd graag willen kunnen zien: het lampje dat aangeeft dat er gefilmd wordt. Echter weten de dragers van die brillen dat ook. Wie mensen dus graag stiekem filmt, koopt gewoon speciale stickers om dat lampje te laten verdwijnen. Het gaat momenteel volledig viral op TikTok: de Ghost Dot. Het klinkt heel spannend, maar het is gewoon een stukje zwart vinyl. Het grappige is wel dat het is uitgevonden door een garage waar je je auto kunt laten tunen. Dat komt omdat hetzelfde vinyl wordt gebruikt als voor het wrappen van auto’s.