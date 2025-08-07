De Ghost Dots op TikTok laten internet van zijn slechtste kant zien

By: Laura Jenny
De Meta x Ray-Ban-bril is erg handig: je kunt praten met Meta AI, je kunt er vanalles mee filmen in een first-person perspectief en je kunt er ook nog echt gebruik van maken alsof het een zonnebril is. Een stylish ding, maar sommige mensen willen er liever stiekem mensen mee filmen. Een bedrijf kwam daarom met Ghost Dots, maar werkt dat echt?
Het is best bijzonder: waar we tien jaar geleden nog mensen ‘glassholes’ noemden als ze een Google Glass droegen, en vonden dat het maar bizar was dat ze je met hun ‘ogen’ konden filmen, daar accepteren we de Ray-Ban van Meta inmiddels volledig. Hetzelfde idee, maar tien jaar later, in een wereld waarin alles constant gefilmd lijkt te worden, blijkt het toch veel meer geaccepteerd.
Toch is er wel een belangrijk item op die bril dat mensen altijd graag willen kunnen zien: het lampje dat aangeeft dat er gefilmd wordt. Echter weten de dragers van die brillen dat ook. Wie mensen dus graag stiekem filmt, koopt gewoon speciale stickers om dat lampje te laten verdwijnen. Het gaat momenteel volledig viral op TikTok: de Ghost Dot. Het klinkt heel spannend, maar het is gewoon een stukje zwart vinyl. Het grappige is wel dat het is uitgevonden door een garage waar je je auto kunt laten tunen. Dat komt omdat hetzelfde vinyl wordt gebruikt als voor het wrappen van auto’s.
Vroeger was het ‘film’-lampje vaak rood, maar op de Meta-bril is het wit. Zoals je in de onderstaande video kunt zien kan het ook vrij fel zijn. Maar werkt het plakken van een sticker wel? Meta’s bril geeft namelijk een melding als je het lampje bijvoorbeeld met je vinger afdekt. Je kunt dan geen foto’s maken of filmen. Je schijnt bepaalde zaken te moeten afdekken met je hand om te zorgen dat je die melding niet krijgt wanneer je de Ghost Dot erop plaatst. Iets waarvoor het autobedrijf ook uitleg meegeeft wanneer je de Ghost Dots koopt.
Toch zijn er reviews van mensen die zeggen dat die manier niet werkt en dat de bril met het lampje afgedekt toch echt geen foto’s of video’s kan maken. Volgens de maker van de stickers moet je niet alleen de cameralens afdekken, maar ook het frame waar de cameralens zich op bevindt, maar dat zou ook niet helpen. En dat maakt het een interessant verhaal: er wordt iets op TikTok miljoenen keren bekeken en ongetwijfeld ook veelvuldig besteld, maar het werkt helemaal niet. Niet alleen laat het zien dat mensen die andere mensen stiekem willen filmen niet de beste bedoelingen hebben, maar ook dat zo’n bedrijf daar misschien op zijn manier een slaatje uit wil slaan door mensen op te lichten met stickers die helemaal niet werken.
We zien ook in Nederland regelmatig dat er in gewone winkels wordt geadverteerd dat iets een TikTok-hit is. Op de website van drogisterij Etos kun je zelfs een hele sectie vinden met ‘trending’ make-up die het goed doet op onder andere TikTok. Kruidvat heeft ook een nieuw label dat ze op producten in hun webshop plakken: ‘Gezien op TikTok’. Het voorbeeld van Ghost Dots bewijst maar weer dat wat je ziet op TikTok, niet per se goed hoeft te zijn. Dat een aantal influencers helemaal gek zijn om een mascara waarmee je je wimpers telescopisch kunt liften (waarschijnlijk omdat ze het product gratis kregen of er zelfs nog geld voor krijgen om dat te zeggen), betekent weinig.
Je hoeft je dus nog even niet te verschuilen voor iedereen die een Ray-Ban draagt: Meta zorgt dat je echt niet zo makkelijk met Ghost Dot-achtige oplossingen wegkomt.
