De eerste beelden van de aankomende Samsung Galaxy Glasses zijn gelekt en geven alvast een voorproefje van wat we kunnen verwachten.

Dat Samsung al een tijdlang aan diverse Android XR-producten werkt, is geen geheim. Android XR is een besturingssysteem dat in het leven is geroepen door Samsung en Google om extended reality-headsets en smart glasses mee aan te sturen. Het eerste product dat hierop draait is de Samsung Galaxy XR , een vr-bril die helaas niet hier uit is gekomen. Maar er zit meer aan te komen, te beginnen met de Samsung Galaxy Glasses.

De eerste beelden van de Samsung Galaxy Glasses

In de tweet hieronder zie je hoe de slimme bril eruit gaat zien. De foto’s komen van een testversie van de bril, dus het is mogelijk dat ze voor release nog kleine wijzigingen krijgen. Toch lijkt het design inmiddels grotendeels vast te liggen. Ze lijken qua uiterlijk in ieder geval veel op de slimme ray-bans van Meta en de Google Gemini Glasses – met als grootste verschil natuurlijk dat ze op Android XR lopen. Verder zien ze er eigenlijk gewoon uit als normale brillen, met de camera’s aan beide kanten als weggevertje dat het hier om smart glasses gaat.

Geen display, wel allerlei AI-opties

De Galaxy Glasses – die intern blijkbaar de codenaam ‘Jinju’ dragen, hebben overigens geen display in de glazen waarop je informatie te zien krijgt. Maar natuurlijk is de bril wel ‘slim’. Dat uit zich bij deze bril door de integratie van Gemini AI. Dragers kunnen praten tegen de bril en Gemini allerlei taken uit laten voeren, bijvoorbeeld foto’s maken, het weerbericht vertellen, een route plannen en teksten op borden in de omgeving in real-time vertalen.

Vroege specificaties

Aangezien de Galaxy Glasses nog niet officieel zijn aangekondigd, zijn de precieze specificaties nog niet bekend. Volgens geruchten draait de bril echter op de Qualcomm Snapdragon AR1 en gebruikt hij een Sony IMX681-camera van 12 megapixels. Patenten wijzen er op dat de audio via trillingen door de botten werken. De bril zou zo’n 50 gram wegen.

Onthulling, releasedatum en prijs

De vraag is nu vooral wanneer de Galaxy Glasses worden onthuld en uitgebracht. Waarschijnlijk gebeurt dat ergens later dit jaar. Samsung houdt in juli zijn nieuwe Unpacked-evenement waar de Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Flip 9 worden aangekondigd, dus het is mogelijk dat de bril daar ook voor het eerst wordt getoond. De release zou mogelijk later in het jaar volgen.

Ook over de prijs kunnen we nog geen precieze uitspraken doen, al gaan er geruchten dat hij ergens tussen de 379 en 499 dollar gaat kosten. Dit soort prijzen kunnen echter nog vaak veranderen voor aankondiging en release, dus voor nu is het afwachten.

Samsung-smart glasses met display ook op komst

Overigens werkt Samsung ondertussen ook aan meer producten die op Android XR draaien. Daaronder zou ook een slimme bril mét micro-LED-display vallen, maar die zou gepland staan voor een release in 2027. Die onthulling zal dan ook pas waarschijnlijk volgend jaar plaatsvinden. Die bril zou de codenaam ‘Haean’ dragen en volgens geruchten tussen de 600 en 900 dollar gaan kosten.