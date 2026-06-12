Het lijkt er op dat we volgende week de vorig jaar aangekondigde Google Home Speaker kunnen verwachten. Tijd voor een kleine opfriscursus.

Google heeft gisteren een e-mail naar Gemini for Home-testers gestuurd om te melden dat meer dan 3,5 miljoen mensen zich voor de testfase hebben aangemeld. Dat is een reeks slimme functies die voor smartphones gebruikt kunnen worden en ook een belangrijk onderdeel van de Google Home Speaker worden, aangezien die ook op Gemini draaien.

Volgende week volgt meer info

Het meest interessante nieuwtje zat echter ergens in deze e-mail verstopt. Google meldde namelijk het volgende: “Aan iedereen die op een zekere speaker aan het wachten zijn: hou je inbox volgende week in de gaten.” Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Google inmiddels ook de oudere Nest Mini- en Nest Audio-speakers uit de Google Store gehaald.

Het zou dus kunnen dat Google volgende week een aankondiging doet over de releasedatum van de Google Home Speaker, of hem misschien zelfs al uitbrengt. Google gaf vorig jaar bij de onthulling al aan dat de speaker ergens in dit voorjaar zou verschijnen, dus het zou de hoogste tijd worden – de zomer is er immers al bijna. Eerdere geruchten spraken over een release op 25 juni, al is dat nog niet bevestigd. De prijs ligt op 99 dollar – een europrijs is nog even afwachten.

Wat kun je van de Google Home Speaker verwachten?

Google kondigde afgelopen oktober de nieuwe Google Home Speaker aan. Het design valt meteen op: het is een soort ronde bal in verschillende kleuren: roze, zachtgroen, donkergrijs en lichtgrijs.

Die ronde vorm is niet voor niets: de speaker kan in 360 graden audio voortbrengen, waardoor je een hele ruimte met geluid uit de speaker kunt vullen. Daarbij kun je er ook twee aan elkaar koppelen om stereogeluid mogelijk te maken.

Misschien nog wel belangrijker is dat de speaker Gemini-ondersteuning heeft, zodat je er tegen kan praten en de speaker opdrachten kunt geven. Dat is niet alleen handig om met een simpele prompt een nummer die je wil horen op te zeggen, maar de speaker kan net zoals zijn voorgangers ook functioneren als een centrale hub voor je slimme apparaten. Zo stuur je je smart home met de speaker met het grootste gemak aan.

Het wachten waard

Hoewel het dus alweer een tijd geleden is dat de Google Home Speaker – en soortgelijke slimme apparaten van het bedrijf die op Gemini draaien – zijn aangekondigd, lijkt het lange wachten binnenkort eindelijk beloond te worden. Volgende week volgt hopelijk meer info!