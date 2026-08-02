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trein

Je hoeft niet meer je telefoon te ontgrendelen om in te checken bij NS

Nieuws02 aug , 15:26doorLaura Jenny
Je kunt in Nederland als eerste land op het openbaar vervoer in- en uitchecken zonder dat je je telefoon hoeft te ontgrendelen. Op die manier kun je heel makkelijk snel de uitcheck doen en hoeven mensen niet op je te wachten.

Makkelijker in- en uitchecken

Het blijft onhandig dat het in- en uitchecken met de smartphone in veel gevallen niet kan omdat het niet in combinatie met een abonnement kan worden ingezet, maar voor al die momenten dat dat niet nodig is, en voor bijvoorbeeld toeristen, geldt dat ze makkelijker in- en uit- kunnen checken zonder dat ze hun vingerafdruk of gezicht te hoeven scannen.
OVpay maakt het mogelijk dankzij OVpay Express. Je gebruikt nog steeds je Google Wallet of Apple Wallet, en je kunt nog steeds zowel je smartphone als je smartwatch gebruiken, alleen hoef je dus niet meer te ontgrendelen. Het is de hoop van Translink dat mensen daardoor minder drempels voelen om op die manier in te checken. Je moet het wel inschakelen via je wallet van Google of Apple en daarbij is het goed om te realiseren dat iemand anders die jouw smartwatch of smartphone in handen krijgt dus ook kan inchecken.

Niet bij betaalterminals

Het is alleen niet mogelijk om bij betaalterminals te betalen zonder de ontgrendelen, dus die persoon zou alleen kunnen reizen op jouw kosten. Zo stel je het in op een iPhone of Apple Watch, let op: het kan ook snel betalen heten:
  1. Ga naar Instellingen > Wallet, dan Apple Pay > Express-ov-kaart
  2. Tik op de pas die je wilt gebruiken
Op een Android-toestel werkt het als volgt:
  1. Open Google Wallet, tik op je foto rechtsboven, ga naar Instellingen > Verificatie-instellingen > Ov-betalingen
  2. Schakel Verificatie vereist uit
  3. Je ziet de voorkeurspas en kunt dat zo laten of aanpassen als je wil
Later dit jaar wordt een digitale OVPas verwacht: het is te hopen dat er dan ook meer mogelijk is met abonnementen.

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