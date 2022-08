​Waarom je nog niet in de trein kunt inchecken met je telefoon

Google Wallet is in Nederland uitgerold en daarmee kun je in het OV inchecken met je telefoon . Technisch gezien, want in de praktijk is het nog steeds niet mogelijk om je telefoon in te zetten. Dit is waarom het na al die jaren nog steeds niet mogelijk is om met je telefoon in te checken in het openbaar vervoer.

OVpay

Vandaag werd bekend dat er wel nog wordt gewerkt aan de mogelijkheid, maar dat dit nog langer gaat duren. Er is een landelijke organisatie opgericht om deze innovatie werkelijkheid te maken, namelijk OVpay. Het plan is om het net zo uitgebreid te maken als in de underground van Londen. Het metrosysteem daar staat reizigers toe om niet alleen met hun OV-kaart (Oystercard) in te checken, maar ook met hun smartphone of zelfs gewoon direct met hun creditcard of betaalpas.

Het idee is dat dat in de toekomst ook in Nederland kan. Tenminste, eigenlijk was het plan om dat al deze zomer mogelijk te maken, maar het project heeft vertraging opgelopen. Volgens OVpay is dat om zeker te stellen dat alles werkt, wat impliceert dat er bij tests naar voren is gekomen dat alles dus nog niet goed werkt. De nieuwe datum is 2023, al is het zodanig geformuleerd dat het ook 31 december 2023 kan worden tot we met de nieuwe methodes kunnen inchecken.