​Kan in- en uitchecken in het OV straks met je smartphone?

In Londen kun je al heel lang contactloos betalen om de metro te gebruiken. Waar wij nog een aparte ov-chipkaart moeten aanschaffen om het poortje te openen, kun je in Londen je creditcard, je smartwatch of je smartphone scannen. Het lijkt erop dat dat straks ook kan in Nederland, maar dan net even anders…

GPS Er worden namelijk proeven gestart waarbij je met het openbaar vervoer kunt reizen op basis van waar je je bevindt. De GPS wordt gebruikt om te weten te komen waar je heenreist. Het werkt als volgt: je zet op je beginstation de app aan, waarna je een QR-code krijgt om de poortjes op het station te openen. Vervolgens reis je naar je station van bestemming en sluit je de app af. Uiteindelijk is het niet het scannen van de QR-code dat zorgt dat men weet waar je je bevindt: dat ligt helemaal aan de GPS van je smartphone. Die wordt ingezet om te weten te komen waar je je bevindt, maar ook van welk openbaar vervoer je precies gebruik hebt gemaakt. Het mooie is dat je dus op Amsterdam Centraal kunt inchecken, vervolgens ga je met NS naar Groningen, maar stap je daarna op de Arriva-trein naar Veendam. Je hoeft dan niet meer ongemakkelijk op de ene paal uit te checken (die van NS) en op de paal van Arriva in te checken, want dankzij GPS is bekend dat je die overstap hebt gemaakt.

Translink Het initiatief komt van Translink, het bedrijf dat ook de ov-chipkaart heeft ontwikkeld. Het zorgt ervoor dat de juiste vervoerder ook het juiste bedrag op zijn rekening gestort krijgt voor je rit. Onder de naam OVpay start het nu in heel het land een test met die GPS-methode. Je hebt dan niet langer een ov-chipkaart nodig, maar het is dus ook niet zoals in Londen dat je gewoon je telefoon op het poortje houdt: omdat je een QR-code moet scannen, moet je zelfs op zoek naar een poortje met camera in plaats van een met alleen een chiplezer. Plus: Translink belooft wel dat het je stopt te volgen zodra je de app afsluit, maar niet iedereen zal hier evenzeer van overtuigd zijn. Bovendien is het de vraag wat er gebeurt als je het vergeet uit te zetten. Tegelijkertijd vergeten mensen juist vaak om die overstap-check-uit-en-check-in te doen, waardoor er tegelijkertijd zeker veel mensen zijn gebaat bij deze nieuwe manier van reizen met het OV.

Openbaar vervoer Trouw schrijft dat het experiment met het openbaar vervoer en GPS van start gaat op 14 februari, maar dat is erg kleinschalig: slechts 100 mensen mogen gaan uitproberen of deze innOVatie inderdaad succesvol kan zijn.