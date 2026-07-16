Je merkt het vaak vooral op je auto en je ramen, maar stiekem zit het overal: Saharazand. Het stof dat uit de Sahara overwaait is vrij duidelijk aanwezig heeft zowel voordelen als nadelen.

Saharazand

In Nature schrijven experts dat deze stofvervuiling ervoor zorgen dat de klimaatverandering in een versnelling komt. Dat komt omdat het fijnstof in de lucht veroorzaakt en door veranderingen in luchtstromen zou dat de laatste tijd vooral toenemen. Onderzoekres denken dat klimaatverandering en het stof een soort dans doen samen: Ze houden elkaar in stand. Maar wel is dit nog een vermoeden van de onderzoekers, dit heeft meer onderzoek nodig.

Het stof in de lucht is wel nadelig voor mensen die astma hebben. Zij hebben er last van. Ook is het niet bepaald goed voor mensen om stof in te ademen, want dat beïnvloedt de gezondheid op een negatieve manier. En je moet dus extra oppassen als je je auto wast, want dat zand kan voor kleine krasjes zorgen.

Maar het is ook goed

Het Sahara-zand heeft echter ook positieve kanten. Het zorgt bijvoorbeeld voor voedingsstoffen in de Amazone, omdat het de rol heeft van mest. Daarnaast zijn die Sahara-stofwolken soms ook positief, omdat ze het scherpe randje van het zonlicht af kunnen halen, mede omdat er wolken vormen die de aarde kunnen helpen afkoelen.

Het heeft dus een heel belangrijke rol in het ecosysteem van de hele wereld, ook al komt het van zo'n specifieke plek af. Het is supermest voor het Amazone-regenwoud, maar het is ook voeding voor de oceaan. Fytoplankton bijvoorbeeld, een belangrijke schakel in de maritieme voedselketen, eet het zand op als voeding. Ook zorgt het zand dat er minder krachtige orkanen vormen boven de Atlantische Oceaan.

Extra mooie zonsondergang

En er is ook nog een grote plus voor fotografen, want de stofdeeltjes zorgen voor de oranje zonsondergangen. Dat is bijvoorbeeld waarom het in Spanje, Italië en Griekenland zo prachtig is: daar wordt ook het mmeeste Saharazand gevonden: naast in de Sahara zelf uiteraard. Maar ook dit is dubbel, want die zonsondergangen zijn dan wel prachtig, ondertussen brengen je zonnepanelen ook minder op.

Het is dus heel spannend hoe het gaat lopen met het Saharazand, naarmate het klimaat steeds meer verandert. Tegelijkertijd heeft het zand daar dus een heel grote rol in, dus we zullen ook moeten kijken hoe de wind het doet. In ieder geval moet je voorzichtig je auto wassen, en verder het zand lekker zijn bemestende, voedende werking laten hebben.