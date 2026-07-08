Het is vakantietijd en we hebben tot nu toe enorm veel geluk met het weer. We kunnen lekker naar buiten, genieten van de zon en dat maakt het een stuk makkelijker om leuke dingen te bedenken om te doen. Vind jij het toch moeilijk om iets te bedenken, of zit je bijvoorbeeld met een partner of kind dat een aandachtsspanne van een half uur heeft? We geven je 10 leuke dingen om deze zomervakantie te doen.

Ga op een geocaching-avontuur

Geocaching is leuk om meerdere redenen. Ten eerste maakt het een gewone wandeling een stuk interactiever, ten tweede is het een soort modern schatzoeken en dat is sowieso cool. Je hebt verschillende apps waarmee je Geocaching kan doen en het idee is dat je in de app aangeeft waar je gaat lopen en dan kun je verschillende geocaching-opdrachten kiezen. Er is dan uitleg van waar ‘de schat’ ongeveer ligt en soms is dat een soort gastenboekje of een puzzeltje. Je kunt dan laten weten dat je het hebt gevonden en vervolgens laat je het weer voor de volgende geocacher liggen. Sommige schatten zijn erg origineel, sommigen zijn juist weer mooie wandelingen: er is veel verschil, maar vaak voelt het wel als een avontuur.

Ga naar een pluktuin

Zeker op dit moment in het jaar kun je goed terecht in de pluktuin. Dit zijn fruittelers die hun tuinen met groenten, fruit en soms ook bloemen openstellen voor publiek. Je kunt dan zelf je aardbeien plukken, rozen uitzoeken of bijvoorbeeld courgettes rapen. Vaak zijn dit plekjes waar je bijvoorbeeld ook even lekker wat kunt drinken en waar je even een uurtje in de natuur kunt genieten. Ze hebben ook vaak een boerenwinkeltje waar je producten uit de streek kunt kopen. Toch een stuk leuker dan een rondje door de Appie.

Huur een bootje

Je hoeft niet altijd in een rondvaartboot te stappen, je kunt ook een klein bootje huren en helemaal zelf bepalen waar je naartoe gaat. Het leuke is dat je je dan even zelf kapitein kunt voelen, maar ook dat je zelf eten en drinken kunt meenemen en er een soort picknick van kunt maken. Plus, je kunt vrienden meenemen of je gezin, of je moeder die nog maar weinig haar huis uitkomt: omdat mensen in principe voornamelijk zitten is het beter geschikt voor meer mensen dan wandelen.

Ga naar een openluchtbioscoop

In de zomer, zeker met dit weer, barst het ook van de openluchtbioscopen . Vaak zijn het niet de nieuwste films, maar je kunt wel lekker in een strandstoeltje of een hangmat naar een film liggen kijken in de buitenlucht. Of je slaat lekker een dekentje om jou en een date heen, of je gaat een biertje drinken aan de bar: het is heel relaxt en weer eens wat anders om op deze manier een film te kijken.

Doe een Podwalk van de NPO

NPO Start heeft een app die Podwalks heet en het zijn gps-gestuurde historische audiotours. Heel interessant als je deze zomer bijvoorbeeld een andere Nederlandse stad bezoekt, zoals Rotterdam. Bekende mensen nemen je in deze audiotours gratis mee in een stukje geschiedenis van Nederland . Meestal zijn het niet de standaard verhalen, maar juist net even een ander oogpunt en dat kan zomaar nieuwe perspectieven bieden.

Houd een spadag in je eigen huis

Ook goed te combineren met een detox van technologie: een lekker dagje spa in je eigen huis. Doe de hele dag niks aan, of alleen een badjas: was uitgebreid je haar, doe een maskertje op, masseer elkaar, ga lekker lang in bad, doe een scrub, smeer je in met een lekkere bodylotion en ga lekker even in je tuin of op je balkon zitten met een puzzelboek. Even alsof je in de sauna bent, maar dan gewoon thuis. En je kunt daar dus ook meteen je telefoon buiten laten. Zeg gewoon tegen mensen dat je een spadagje houdt en iedereen laat je vanzelf met rust.

Doe een ijssalon-testtoer

Je kunt wel in de krant kijken welke ijssalon goed is, of de prijzen in de ijswinkel zelf bekijken, maar dat zijn ook allemaal maar meningen he? Jouw mening is natuurlijk het belangrijkste. Pak de fiets en ga met je kinderen, je partner of gewoon lekker alleen op een ijssalon-toer. Dat kan over meerdere dagen zijn of gewoon drie salons op één dag, het is maar net hoeveel zin in ijs je hebt, maar geef ze een score en kijk wie er uiteindelijk als beste ijscowinkel uit de bus komt.

Word huisoppas in een andere stad

Wil je een weekendje weg, maar heb je geen geld? Je kunt ook bij andere mensen housesitten. Sommige mensen vinden dat fijn omdat ze een kat hebben, anderen willen het gewoon tegen inbraak of omdat ze iemand anders een weekend of een week hun mooie huis gunnen. Hoe het ook zij, je kunt op verschillende websites terecht om je aan te bieden als housesitter. Dat kan in eigen land, maar ook in het buitenland.

Ga naar de kringloop of een vlooienmarkt

Niet iedereen houdt van tweedehands spulletjes, maar het heeft toch wel wat om te zien wat andere mensen allemaal aanbieden. Misschien zie je bij de kringloop een meubel dat je wil kaalschuren en schilderen, of lijkt het je leuk om te kijken of dat bordspel wel echt compleet is? Andere mensen kunnen helemaal losgaan op de kleding in een vintagewinkel om daar mooie nieuwe outfits mee te creëren. Soms zijn er ware schatten te vinden bij de kringloop.

Doe een terrasmarathon

In navolging van de ijssalon-testtour kun je natuurlijk ook een terrasmarathon houden. Welk terras heeft het beste zonnetje, de lekkerste snacks en de gezelligste serveerders? Trommel vrienden op en maak er een bokketocht van, zonder bockbier, maar met drankjes naar wens.