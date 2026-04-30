Misschien heb je in je hoofd je vakantiegeld al tien keer opgemaakt aan die nieuwe Nikes, dat luchtje van Yves Saint Laurent of dat dure bordspel, maar je kunt natuurlijk ook je vakantiegeld gebruiken voor iets anders: dingen doen. Herinneringen maken, nieuwe ervaringen aangaan: zeker nu het zulk lekker weer is, is dat helemaal nog niet zo'n slecht idee.

Leuke dingen om te doen met je vakantiegeld

Het vakantie is bij sommige mensen al gestort, maar de meeste Nederlanders krijgen het in mei. Het is overigens ook een heel Nederlandse aangelegenheid. Het is sinds 1910 deel van CAO’s, omdat er toen ook niet echt vakantie kon worden opgenomen. Het vakantiegeld was dan ook echt bedoeld om tijdens je vakantie ook daadwerkelijk op vakantie te gaan. Je manager zegt niet voor niets dat je lekker weg moet gaan: je schijnt er echt uitgerust van terug te keren op de werkvloer.

Maar misschien heb jij je vakantie allang van ander geld geboekt en heb je er nog niet echt een bestemming voor. Geen nood, je kunt het natuurlijk deels op je spaarrekening zetten, maar een ander deel is zeker de moeite waard om te gebruiken voor leuke uitjes. Dit zijn 10 leuke dingen om te doen met je vakantiegeld.

1. Zet een zeehond uit

Je kunt natuurlijk gaan wadlopen, wat ook erg ontspannend en bijzonder kan zijn: lopen op een plek waar normaal de zee stroomt heeft wel iets. Er is echter nog iets veel specialers om aan zee te doen: een zeehond uitzetten. Dat kun je doen bij Zeehondencentrum Pieterburen en kost 85 euro per persoon, waarbij je via een boot uit de haven van Lauwersoog vertrekt en naar een zandbank in de zee gaat om de dieren uit te zetten. Je bent er ongeveer drie uur mee onder de pannen en het kan zowel ‘s ochtends als ‘s avonds worden gedaan.

2. Maak je eigen tapijt

Het is geen goedkoop uitje, maar het is wel heel tof om te doen: tuften. Tuften is eigenlijk gewoon een tapijtje maken. Klinkt truttig, maar hoeft het helemaal niet te zijn. Bij bijvoorbeeld Watmatjenou hebben ze een albumcover van Kendrick Lamar hangen, of een perenemoji. Turften kost voor een matje van 40 x 40 122 euro en daar ben je wel een middagje mee zoet. Er zijn ook night tufts zodat je het bijvoorbeeld buiten werk om kunt doen. En eerlijk is eerlijk, het is ook best cool om te doen, met een soort dradenpistool.

3. Slapen in een halfpipe

Wil je lekker een weekendje naar de hoofdstad , dan kun je natuurlijk in een hostel of hotel slapen, maar je kunt ook in een halfpipe slapen op een boot. Huh? Ja, Botel is een drijvend boot-hotel, met bovenop de gekleurde letters BOTEL. Elke letter is een kamer in een bepaald thema en wij zijn gecharmeerd van de B, want daar kun je slapen in de enige skatebare hotelkamer van de wereld. Je krijgt er skateboards en helmpjes bij, al kun je natuurlijk ook je eigen board meenemen. Wel is het geen goedkope overnachting: je bent er wel 300 tot 400 euro aan kwijt.

4. Een street art tour in Rotterdam

Amsterdam mag dan het museum STRAAT hebben, in Rotterdam is de kunst vooral op de straat te vinden. Je kunt in deze stad een graffititour boeken om op die manier meer te leren over de stad, de kunst en natuurlijk de bevolking. Bovendien is het sowieso een heerlijke stad om een weekendje naartoe te gaan: je kunt meteen een bezoek brengen aan de Euromast of cocktails drinken in de kelder van Hotel New York. En als je echt decadent wil doen, kun je daar ook nog overnachten. Een street art tour is onder andere bij Inside Rotterdam te doen voor 19 euro per persoon.

5. Doe yoga in het Muiderslot

Het Muiderslot is (met en zonder kinderen) al heel leuk om te bezoeken, maar het is extra grappig dat je er ook yoga kunt doen. Je kunt je opgeven voor Mindful Muiderslot: het kost 17,50 euro voor de yoga en dan nog de entree voor het kasteel à 19,50 euro. Al moeten we zeggen dat je je vakantiegeld waarschijnlijk het beste investeert in een Museumkaart, want dan kun je meteen nog veel meer dingen ervaren (en het Muiderslot is met die kaart ‘gratis’).

6. Leer surfen in Scheveningen

Surfen ziet er zo cool uit, maar waarschijnlijk verwacht je weinig van jezelf. Onzin, misschien heb je wel talent? En zo niet, dan vind je het misschien alsnog heel leuk om te doen. Hoe lekker is het om in de zomerzon straks te leren surfen in Scheveningen? Het is interessanter dan liggen bakken op het strand en je bent ook nog sportief bezig, terwijl je iets nieuws leert. Je kunt dit bovendien ook heel leuk combineren met een bezoekje aan het Circustheater, een overnachting in het Kurhaus of een bezoek aan het gevangenismuseum. Je krijgt voor 40 euro 1,5 uur tot 2 uur surfles.

7. Dineer in een tram of trein

Op verschillende plekken in Nederland kun je heerlijke diners beleven in een echt rijdende tram of trein. Zeker voor wie stress krijgt bij het idee hierboven, en gewoon lekker wil ontspannen, is dit ideaal: je zit, er gaat een prachtig landschap of stedelijk gebied aan je voorbij en je krijgt ondertussen lekker eten voorgeschoteld. Dit is bepaald geen vliegtuigvoedsel: het zijn vaak culinaire hoogstandjes. Bij AmsterTram kan het bijvoorbeeld voor 239,90 euro voor twee personen en voor 169,90 uur voor lunch voor twee personen, waarbij je 2,5 uur onderweg bent.

8. Ga los in de foodhallen

In Nederland zijn er meerdere plekken met foodhallen, waaronder Eindhoven. Vaak nemen mensen daar een uurtje de tijd voor en dan nemen ze één ding, maar wat als je een keer lekker los gaat en afspreekt dat iedereen alles besteld wat hij wil? Maak er een soort sharing table van met een groep en je kunt er een heel gezellige avond uit van maken: weer eens wat anders dan allemaal bij één iemand thuis op de bank. En ja, je kunt het zo gek maken als je zelf wil.

9. Vaar in een hottub-boot

Het kan in Londen op de Theems, maar het kan ook gewoon in Amsterdam en Rotterdam. Wij raden aan om het te doen in Amersfoort, want dat is een ontzettend toffe stad met veel water, waar je daarnaast ook veel andere leuke dingen kunt doen en je misschien niet zo snel verzeild raakt. Er zijn ook andere plekken waar je met een jacuzzisloep, Hottug of een Bubble Boat of hoe je het ook maar wil noemen kunt gaan varen en badderen tegelijk, waarbij je ongeveer 200 euro betaalt voor 4 personen, waarbij je 2 uur gaat varen.

10. Bezat je -of geniet gewoon- in de Nederlandse wijngaarden

Wijn komt zeker niet alleen maar uit andere landen: in Nederland zijn er meerdere wijngaarden te vinden. Je kunt natuurlijk een toffe wijngaard vinden in Limburg, waar het landschap glooiender is en de druiven ook wat blijer. Meteen goed te combineren met een dagje Maastricht of Valkenburg, al kun je ook gewoon lekker gaan fietsen en naar een wijngaard kunt gaan om een proeverij te doen of lekker uitgebreid te lunchen. Je kunt bijvoorbeeld naar Wijngaard de Deelgaarderberg of Domein Holset: of gewoon allebei, als je een beetje fanatiek bent. Je kunt bij bijvoorbeeld Holset ook overnachten in hun boetiekhotel, zodat je lekker rozig naar bed kunt.