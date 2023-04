Vakantiegeld: geef jij het dit jaar uit aan vakantie?

Alle werkende Nederlanders krijgen in mei 2023 weer vakantiegeld gestort, maar liefst 8% van het brutoloon. Maar wat doen we dit jaar met dit geld? Met een hoge inflatie, een hoge gas- en energierekening en dure boodschappen, hoe belangrijk is vakantie dan nog?

De meeste Nederlanders gaan minstens één keer per jaar op vakantie (83%), waarvan de helft van deze vakantiegangers zelfs twee- of meer keer per jaar op reis gaat. Het vakantie en budgetonderzoek van Improof Research in opdracht van Booking.com laat zien hoe belangrijk Nederlanders hun vakantie vinden en hoe zij hun vakantiegeld uitgeven.

Helft Nederlanders geven vakantiegeld niet uit aan vakantie

Ondanks dat vakantie hoog op de agenda staat gebruikt bijna 30% van de Nederlanders het vakantiegeld niet voor vakantie. Dit heeft verschillende redenen, zoals ondermeer de hoge inflatie, het aflossen van schulden, het doen van grote aankopen of simpelweg sparen voor later. Een klein percentage (7%) gebruikt zelfs al het vakantiegeld voor andere uitgaven. De helft van alle Nederlanders (50%) besteedt het vakantiegeld wel in zijn geheel aan vakanties.