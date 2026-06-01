Het is Week zonder Afval: maar hoe doe je dat?

Nieuws01 jun , 18:15doorLaura Jenny
Het is officieel de Week zonder Afval. Van 1 tot en met 7 juni is het de bedoeling dat je we zoveel mogelijk zero waste gaan. Maar helemaal geen afval, dat kan toch bijna niet? Dit is wat deze week zo ongeveer inhoudt.

Het is onmogelijk om helemaal geen afval te hebben, want wc-papier is natuurlijk ook afval. Ook als je in de winkel een brocolli koopt, dan zit daar plastic omheen. Het is dus vrij moeilijk om zonder afval door het leven te gaan. Maar, waar is deze week dan voor?
Volgens de organisatoren van de week is neemt de hoeveel afval die we produceren steeds maar toe, met grote gevolgen voor het milieu en het klimaat. "Veel waardevolle materialen verdwijnen na eenmalig gebruik in de verbrandingsoven of op de afvalberg. Dat is niet alleen zonde, maar ook onhoudbaar. Met de Week Zonder Afval vragen we aandacht voor dit groeiende probleem én voor de oplossingen. Want door slimmer om te gaan met wat we kopen, gebruiken en weggooien, kunnen we verspilling voorkomen. Samen laten we zien dat een leven met minder afval mogelijk is – en nodig."
Het heeft dus een wat ongelukkige naam, maar het klinkt nu eenmaal wat sterker dan 'Week met wat minder afval'. Het initiatief wordt georganiseerd door onder andere Zero Waste Nederland, MilieuCentraal, Triodos, HVC en De Pot Op is er dus vooral op gebrand om je wat kleine veranderingen te laten aanbrengen in je leven. Zo inspireert het mensen om boekenkastjes te maken, 400.000 kilo knolselderij te redden, naar een repaircafé te gaan met kapotte tech en te leren timmeren met resthout.

Het draait dus uiteindelijk vooral om even een andere mindset te hebben. Het is iets waar bijvoorbeeld ook het televisieprogramma A Beautiful Mess om draait, waarbij Carice van Houten met een groepje bekende Nederlanders met behulp van tweedehands kleding en upcycling geweldige outfits bij elkaar verzint, om zo mensen inspiratie te geven om thuis ook iets minder vaak iets nieuws te kopen, maar bijvoorbeeld kleding uit te wisselen met vrienden of naar een vintagewinkel te gaan. Of hun eigen kleding te 'pimpen'. Er zijn inderdaad veel manieren om te zorgen dat je minder afval veroorzaakt, maar zeker als het om bijvoorbeeld eten en drinken gaat, dan is dat een stuk moeilijker. Al ons eten zit zo ongeveer wel in een papiertje of plasticje, tenzij je het uit je eigen tuin haalt.
Op de website van de Weekzonderafval kom je allerlei initiatieven tegen om aan mee te doen, alleen of met je kinderen bijvoorbeeld. Ook zijn er verschillende kortingen te krijgen, waaronder op Klean Kanteen (een soort Tupperware) en zelfs op LEGO, wat natuurlijk het meest onverwoestbare speelgoed ter wereld is, vraag maar aan je voeten nadat je erop hebt gestaan. In Wageningen kun je bijvoorbeeld een Zero Waste Wandeltour doen met je gien bakjes en zakjes, waarbij je leert bij welke winkels daar je gewoon je eigen Tupperware en zakjes kunt gebruiken om te zorgen dat je minder afval hebt.

