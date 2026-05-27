Niet één winnende brandstof kiezen, maar een auto bouwen die zich aanpast aan wat er beschikbaar is. Dat is de insteek van de Eco-Runner XVI, het nieuwe voertuig van 26 studenten van de Technische Universiteit Delft. De onthulling vindt vandaag plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

De timing is niet toevallig. Energieprijzen stijgen, het stroomnet loopt tegen zijn grenzen aan en geopolitieke spanningen maken pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar eenzijdige afhankelijkheid van energiebronnen is. Waar de sector vaak zoekt naar één oplossing - volledig elektrisch, of juist volledig waterstof - stelt het Delftse team een andere vraag: wat als een auto zich gewoon aanpast aan de brandstof die op dat moment beschikbaar en betaalbaar is?

Van waterstofrecords naar brandstofflexibiliteit

Het Eco-Runner Team Delft bouwde jarenlang extreem efficiënte waterstofauto's . Dat leverde een Guinness-record op van 2.488 kilometer op één tank waterstof in 2023, en in 2024 de eerste straatlegale waterstofauto gebouwd door studenten. Met de XVI slaat het team bewust een andere koers in.

De redenering: de energietransitie vraagt niet om één juist antwoord, maar om flexibiliteit. Elektrificatie groeit snel maar stuit op netcongestie. Geopolitieke spanningen maken duidelijk hoe kwetsbaar eenzijdige afhankelijkheid van energiebronnen is. Een voertuig dat meerdere duurzame brandstoffen aankan, past zich aan die onzekere realiteit aan.

Microgasturbine als sleuteltechnologie

De flexibiliteit zit in de aandrijflijn. De Eco-Runner XVI maakt gebruik van een microgasturbine, waarbij verbranding continu plaatsvindt in plaats van in slagen zoals bij een gewone verbrandingsmotor. Dat maakt het proces stabieler en beter beheersbaar, waardoor verschillende brandstoffen ingezet kunnen worden zonder grote motoraanpassingen.

Het team ziet ook potentie buiten de personenauto: zware transport, maritieme toepassingen en luchtvaart zijn sectoren waar verduurzaming extra complex is en brandstofflexibiliteit een rol kan spelen.

