De efficiëntste waterstofauto is Nederlands: record voor TU Delft

Het vorige record was 2055,7 kilometer. Op zich is rijden op waterstof in Nederland al mogeiljk in een personenauto, maar je hebt nog weinig keuze uit tankstations. De studenten zouden echter graag zien dat meer mensen op deze ‘brandstof’ gaan rijden. Ze hebben een jaar aan de bolide gewerkt om te laten zien aan de transportsector dat het allemaal duurzamer kan.

Het team van Eco-Runner Team Delft is het gelukt om de snelste en meest efficiënte waterstofauto van de wereld te maken. Het tea heeft op een Duits circuit maar liefst 2488,5 kilometer afgelegd. Het is nog nooit eerder gelukt om zo’n lange afstand af te leggen met een waterstofauto zonder tussendoor te tanken. Het is niet alleen een geweldig recordvoor de wereld van duurzaam rijden, het is ook nog eens een officieel Guinness-wereldrecord.

Eco-Runner

In de Eco-Runner waterstofauto wordt waterstof omgezet in elektrische energie. Dat is aanzienlijk minder slecht voor het milieu, omdat er alleen waterdamp en warmte ontstaat, in plaats van gassen die schadelijk zijn voor onze planeet. Daarnaast moesten de studenten zorgen dat de op een ufo-lijkende auto niet te zwaar zou zijn. Met succes: de Eco-Runner blinkt uit in zijn efficiëntie waar het gaat om het ontwerp.

TU Delft laat weten: “71,5 uur lang hebben de teamleden dag en nacht gereden om dit record te verbreken. In totaal hebben ze 2488,4 kilometer gereden, en dat op minder dan 1 kg waterstof. De studenten namen zelf het stuur in handen, afwisselend in shifts van twee uur. Het overige team was eveneens verdeeld in shifts, waarbij sommigen data analyseerden, anderen de ECO XIII volgden in een Toyota Mirai waterstofauto terwijl er voortdurend communicatie plaatsvond tussen alle teamleden. Gedurende het hele weekend stonden teamleden stand-by om kleine reparaties uit te voeren, banden te wisselen en anderen te ondersteunen indien nodig.” Tof dat zulk goed teamwork ook zo wordt gewaardeerd: binnen én ver buiten het team.