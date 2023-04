Recordbrekende waterstofauto uit Delft

Over enkele weken, op 2 mei, wordt op de TU Delft tijdens het Car Reveal evenement een recordbrekende waterstofauto onthuld. Die is ontwikkeld door het Eco-Runner Team Delft, een jaarlijks terugkerend project. Binnen dat project ontwerpen en ontwikkelen 24 studenten van verschillende faculteiten binnen een jaar een compleet nieuwe en efficiënte waterstof aangedreven auto ontwerpen en ontwikkelen.

Toekomst waterstofauto’s

Naast de onthulling zal tijdens het event ook een paneldiscussie worden gehouden. Daarin wordt gesproken over de toepasbaarheid van waterstof als duurzaam alternatief en hoe dit onze toekomst kan beïnvloeden. In het panel zitten Coby van der Linde, Diederik Samsom, Stephanie Kool-Claessens en Thijs ten Brinck. Experts uit verschillende sectoren zullen in de discussie uiteenlopende visies toelichten. Ook zal er op een bijzondere wijze het toekomstscenario, dat het team voor ogen heeft, worden geïllustreerd.

Het Car Reveal evenement wordt gehouden op 2 mei en vindt plaats in de Aula van de Technische Universiteit Delft (Mekelweg 5, Delft). Het evenement is ook voor het publiek toegankelijk. De Eco-Runner XIII zal zijn eerste echte ritje maken op 13 juni, ook in Delft, op de Markt. Dat is tegelijkertijd het uitzwaaimoment voor de wereldrecordpoging.

Uitzwaaien op 13 juni

