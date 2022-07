Nederland doet het goed met zijn Delftse Hyperloop

TU Delft heeft een nieuwe mijlpaal behaalt met zijn Hyperloop. Het systeem won de hoofdprijs tijdens European Hyperloop Week, dat ditmaal in Nederland werd gehouden. De Delftse Hyperloop is klimaatneutraal en kan snelheden bereiken van meer dan 1.000 kilometer per uur. Neem je de Hyperloop, dan zou je theoretisch gezien vanaf Nederland binnen een uurtje naast Lago Maggiore in Italië kunnen staan.

European Hyperloop Week De hyperloop werkt als volgt: je neemt plaats in een capsule die in een vacuümbuis wordt gedaan (of tenminste, bijna vacuüm). Door magneten wordt de capsule aangedreven en omdat er door dat vacuüm nagenoeg geen weerstand is, kun je enorm snel door die ‘tunnel’ schieten. Bij specifiek deze Delftse variant is er nog een uniek extraatje, namelijk dat de capsule aan een baan hangt. De capsule zweeft als het ware onder die baan en wordt door magneten precies op zijn plek gehouden. Tijdens de European Hyperloop Week zijn 16 studententeams van over de hele wereld samengekomen in Delft om hun concepten te presenteren. Let wel, het gaat om concepten. Dit zijn nog geen werkende Hyperloops waar je als mens al een ritje in kunt maken. Of heet het een vluchtje? De Hyperloop die Delft heeft gemaakt is twee meter lang en haalt op een baan van 70 meter al gauw de 70 kilometer per uur. Het is dus niet zozeer dat Delft zelf een gigantisch Hyperloop-project wil gaan starten, het zoekt vooral naar bedrijven die de technologie van ze willen kopen.

Delft op de kaart Hoe het in de toekomst ook gaat, Delft heeft zich in ieder geval flink op de kaart gezet met zijn Hyperloop-concept. “Het was zo spannend allemaal. Je bent met het team een jaar lang aan het toewerken naar dit moment. Je krijgt per poging slechts 30 minuten om het prototype perfect te presenteren, echt een alles of niets moment,” zegt Patrick Sheppard, team captain van Delft Hyperloop. Het concept moest voor de wedstrijd laten zien dat hij beide kanten op kon gaan en dat hij kon remmen op de motor: naast uiteraard een hoge snelheidsrit met noodstop. Niet alles ging perfect, maar zeker goed genoeg om de eerste plek te bereiken. Leuk voor de tientallen studenten die eraan werken, maar ook leuk voor TU Delft, dat wederom heeft bewezen een bron te zijn van inspiratie. Nu maar hopen dat bedrijven hierop actie ondernemen. Over twintig jaar in 2 uur naar Bulgarije in plaats van een vlucht van 3 uur? Of misschien zelfs onderzees in datzelfde tijdsbestek naar IJsland? Als TU Delft ons met hun ‘kleine’ prototype iets heeft geleerd, dan is dat wel om groots te denken.

Vervoer in een vacuüm Je kunt -zeker in het licht van de Twitterovername en de geruchten rondom buitenechtelijke kinderen en relaties- veel van Elon Musk vinden, maar net als zijn innovatieve werk aan satellietinternet met Starlink heeft hij ook als eerste het idee van de Hyperloop gepresenteerd. Dat was al in 2012. Het heeft in ieder geval genoeg mensen geïnspireerd om hier op voort te borduren: veel bedrijven en universiteiten werken aan hun eigen Hyperloop. Dat blijkt ook wel met alle teams die hun concepten al konden presenteren tijdens European Hyperloop Week. Er is wel een Hyperloop op de wereld die al met mensen heeft getest, maar opmerkelijk genoeg was daar de conclusie dat het door zou gaan als vrachtvervoerbedrijf. Het gaat om Virgin Hyperloop (inderdaad, van die andere innovatieve miljardair, Richard Branson). Jammer, want het zou voor het vervoer van mensen enorm veelbetekenend zijn om de Hyperloop te kunnen pakken. Tegelijkertijd wordt er ook met argusogen gekeken naar het idee om als mens vrijwillig in een vacuüm te stappen.