Nog een Delfts succes: waterstofauto is geschikt voor openbare weg

Vaak als er goed nieuws is over de hyperloop van TU Delft, dan volgt diezelfde week nog goed nieuws over andere studentenactiviteiten die interessant zijn in veel meer werelden dan slechts die van studenten. Zo heeft de waterstofauto Eco-Runner XIV nu groen licht gekregen om op de openbare weg te rijden.

Waterstofauto

Waterstofauto’s mogen al op de weg: sommige exemplaren. Er komen ook steeds meer waterstof-tankstations bij en dat maakt het makkelijker om van dit type duurzaam vervoer gebruik te maken. Echter is het voor de studenten extra bijzonder, want ze hebben grote plannen met hun bolide. Ze willen met de meest efficiënte waterstofauto ter wereld de Friese Elfstedentocht in zijn volledigheid mee gaan rijden. Dat is 2056 kilometer dat de Eco-Runner XIV moet gaan volmaken.

Daar heeft de auto 1,45 kilogram waterstof voor nodig en dat is toevallig de gehele capaciteit van de tank. Nu de RDW het startsein heeft gegeven, kan het team zich opmaken voor die elfstedentocht, die over 6 dagen zal plaatsvinden. Het kreeg dat oké niet voor niets: het werd getest op bijvoorbeeld storingen in remmen. Ook moet het een nummerbord krijgen. De studenten hopen met hun initiatief meer aandacht te krijgen voor klimaatverandering en de mogelijkheden die er zijn om milieuvrierndelijker te rijden. Een heel puik plan, dus we hopen dat de Eco-Runner XIV zijn mannetje staat tijdens die normaal zo barre tocht.