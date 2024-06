Een succes voor hyperloop: TU Delft laat het van baan wisselen

Een succes voor de mensen van TU Delft en daarmee eigenlijk de hele hyperloopwereld: ze zijn erin geslaagd om de hyperloop van baan te laten wisselen. Dat is belangrijk, want het maakt het mogelijk om een hyperloop niet alleen maar van a naar b te late gaan, maar indien gewenst ook van a naar c. Het zou het reizen met een hyperloop aanzienlijk veelzijdiger maken.

TU Delft

De studenten slaagden erin om het prototype van baan te laten wisselen en in 2030 is het de bedoeling dat dat ook daadwerkelijk met passagiers aan boord gebeurt. Daarvoor moet nog wel grondig getest worden. De hyperloop staat erom bekend nogal misselijkmakend te zijn. Het gaat immers op een grote snelheid. Hyperloops werken net als magnetische treinen, maar dan een soort stapje hoger: de capsule zoeft door luchtdruk/vacuüm en magnetisme door een afgesloten buis. Het kan heel snel, maar je merkt als mens waarschijnlijk dat je ingewanden het daar niet altijd mee eens zijn.

Tegelijkertijd is de baan van TU Delft niet zodanig lang dat dat snel zal optreden: die is maar 42 meter. Het is de bedoeling dat de vacuümtrein uiteindelijk 1000 kilometer per uur gaat. Ter vergelijking: een passagiersvliegtuig gaat gemiddeld 900 kilometer per uur. Maar dat is in de lucht, dus dat voelt heel anders. Een Formule 1-auto bijvoorbeeld, die gaat 370 kilometer per uur en dat is al enorm heftig voor de coureurs. De studenten van TU Delft zijn nog niet op die snelheid, maar ze hebben ook nog wel even om die te bereiken.

Hoop voor de hyperloop

Het ultieme doel zou zijn om echt zo’n netwerk van hyperloops te hebben in Europa. Nu willen overheden al graag dat we de trein pakken als we naar een Europese stad reizen, maar met een hyperloop zou het veel sneller gaan. Dan doe je er niet 4 uur over van Amsterdam naar Parijs, maar slechts een half uur. Het is alleen de vraag of je daar dus een braakzakje bij nodig hebt. Het zou voor goederen in ieder geval wel al snel interessant kunnen zijn.

We konden wel even wat positief nieuws over hyperloops gebruiken. Richard Branson en Elon Musk zijn allebei met hun projecten gestopt. Het is dus echt aan de studenten en d e startups om dat verder uit te werken en tot een succes te maken. Het mooie is dat zij hopelijk met de ideeën en tests komen, en het bedrijfsleven uiteindelijk met de investeringen. Andersom b lijkt het namelijk niet echt te werken, dus hopelijk op deze manier wel. In ieder geval biedt het van baan kunnen wisselen perspectief.