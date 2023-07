Delft Hyperloop volop in de prijzen tijdens European Hyperloop Week

Tijdens de European Hyperloop Week in Edinburgh is de hyperloop van het studenten Dream Team van de TU delft uitgeroepen tot de meest innovatieve Pod. Die vermelding wist het team in de wacht te slepen door de jury van de wedstrijd met diverse demonstraties en presentaties tijdens te overtuigen van de kwaliteiten en innovatie van de Delft Hyperloop.

Spannende week voor de Delft Hyperloop

De zaterdag was de meest spannende dag. Toen moest het team de pod demonstreren om zo, samen met andere teams, te laten zien dat hun theoretische design ook echt werkt. “Het was een euforisch moment de pod te zien zweven terwijl we door het publiek toegejuicht werden”, Aldus Umika Bhagole, Team Captain van Delft Hyperloop. De titel ‘meest innovatieve pod’ was echter niet de enige prijs die het team van de TU Delft veroverde. De delft Hyperloop werd ook gelauwerd met de Mechanical Award en beide Full-Scale Awards.

Tijdens de ontwikkeling heeft Delft Hyperloop qua innovatie drie flinke stappen vooruitgezet. Die innovaties werden tijdens de European Hyperloop Week in Edinburgh dus gepresenteerd. Een van die grote innovaties was de ontwikkeling en bouw van een motor die qua schaal en efficiëntie uniek is in de wereld. Die motor stuwt het voertuig niet vanuit de baan voort maar bevindt zich direct op de pod. Daardoor hoeven veel minder kostbare materialen in de baan verwerkt worden. Dat zorgt ervoor dat de infrastructuur een stuk makkelijker en goedkoper te implementeren zal zijn.

Ten tweede is de pod voor het eerst volledig zwevend met een energie verbruik dat dicht bij de 0 Ampère komt. Naast dat het team een zwevende pod met een schaalbare motor heeft gebouwd heeft Delft Hyperloop ook een koelingssysteem gebouwd voor het voertuig dat operationeel is in een vacuüm omgeving.