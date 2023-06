Delft Hyperloop toont hyperloop pod: hyperloopnetwerk dichtbij

Delft Hyperloop heeft zijn hyperloop pod onthuld. Het is een grote primeur, want hiermee komt Delft Hyperloop steed dichterbij het maken van een hyperloopnetwerk. Dat is belangrijk, want hiermee kunnen wij (of goederen) straks op heel hoge snelheid reizen, wat heel veel tijd kan schelen. Een hyperloop is een soort tunnel met luchtdruk waardoor je heel snel door de tunnel kunt ‘glijden’.

De controversiële Elon Musk kwam met het plan om hyperloops te maken en daarom is er sinds 2012 vooral in universiteiten veel te doen rond deze technologie. Het idee is ongeveer zoals buizenpost, maar dan in het groot. Zo moeten er 30 tot 50 mensen in een wagon passen en die wordt dan op hoge snelheid door de tunnel ‘geschoten’. Er wordt immers gebruikgemaakt van luchtdruk en dat betekent dat het gevaarte makkelijk in beweging zou moeten komen. Die pod is het vehikel waar mensen in plaatsnemen.

Hyperlooptechnologie

Vorig jaar heeft het team ook een pod gemaakt, maar deze kan volledig zweven en maakt geen contact met de baan. Dat heeft als voordeel dat er geen weerstand is en je dus nog sneller door die buis kunt schieten. Ook is er een nieuwe motor ontwikkeld, die met magnetische kracht werkt. Uiteindelijk kan een team als Delft Hyperloop echter maar zoveel: om te zorgen dat we straks echt met hyperloops reizen, is er actie nodig op grotere schaal. Europese schaal. Of een flinke kapitaalinjectie van Elon Musk misschien, maar die loopt al in zeven sloten tegelijk dus we achten die kans klein. Bovendien moet er voor het implementeren van hyperloops kritisch worden gekeken naar de infrastructuur binnen ons werelddeel en daar hebben we toch de politiek bij nodig.

Hyperlooptechnologie is ontzettend tof. En vergevorderd ook. Veel landen steken miljoenen in de ontwikkeling van deze technologie. Het idee van Delft zelf was ook om vanaf 2030 een hyperloop te openen die je in een half uur van Amsterdam naar Parijs brengt. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar de hyperloop blijkt niet heel snel, nou ja, van de grond te komen. Dat komt enerzijds omdat het een nogal rechttoe rechtaan systeem is: je kunt wel van Amsterdam naar Parijs, maar je kunt niet even uitstappen onderweg. Daarnaast werken hyperloops wel in het klein, maar hoe houd je die luchtdruk goed in een buis van 1.000 kilometer? Je moet bovendien die buizen nog helemaal gaan maken, plaatsen.. als het al ooit gaat lukken, dan gaat dat zeker niet voor 2030 zijn.