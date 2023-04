Hyperloop zweeft nu over de campus van TU Delft

Deze week was het zover. Sinds donderdag (20 april) zweeft het prototype van de Hyperloop over de campus van de TU Delft. De testbaan van bijna 40 meter is ontwikkeld en gebouwd door het studenten Dream Team Delft Hyperloop.

Hyperloop testbaan ‘naast’ werkplaats

Het is de eerste keer dat de test baan van Delft Hyperloop op de campus staat. Voor het team extra handig, want nu is het nog geen 200 meter lopen vanuit hun werkplek in de Dream Hall op de campus. Dat maakt het voor hen een stuk makkelijker om tijdens en na tests, aanpassingen te doen in hun werkplaats, die nu dus vlak bij de testbaan staat.

Er is drie weken hard gewerkt aan het opbouwen van de testbaan. Daarvoor moesten eerst een aantal betonnen platen op het terrein geplaatst worden zodat daar geboord kon. Daarna is de volledige constructie van de baan in elkaar gezet en op 2 mm nauwkeurigheid uitgelijnd. “Dit was hard werken en we moesten lange dagen maken maar dankzij de hulp vanuit het hele team hebben het op tijd afgekregen”, aldus William van Nieuwburg, Lead Mechanical bij Delft Hyperloop.