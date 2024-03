De grootste hyperloop van Europa ligt in Nederland

Het is 420 meter lang en daarmee de langste hyperloop van Europa. We hebben het over het gloednieuwe European Hyperloop Center in Veendam. Het is te vinden bij Husa Logistics en kostte 7,5 miljoen euro om te bouwen. Speciaal is de mogelijkheid om banen te wisselen: dat is een primeur in de wereld van hyperloops.

Hyperloop

Het gaat ook jou aan, want een deel van die 7,5 miljoen euro komt uit overheidsgeld. Het is ook geen klein experiment: waar menig hyperloopproject al aan de wilgen is gehangen, heeft dit project een looptijd van tenminste 5 jaar. Er worden geen mensen mee vervoerd, want dat is op dit moment nog te gevaarlijk, naast dat het erg misselijkmakend zou zijn. Eerst wordt gekeken hoe goed goederen zich houden en of zo’n hyperlooprit de moeite waard is.

Een hyperloop is niet een soort ruimtereis: het is een soort magneettrein zoals er in Japan rijden, maar dan in een tunnel. Die tunnel is nodig om de boel luchtdicht te maken, zodat het elektromagnetische voertuig met gemak door de buis kan zoeven. Er is geen luchtweerstand, dus niets houdt het tegen om goede snelheid te maken. Die snelheid zou op kunnen lopen tot 1200 kilometer per uur, maar dat lukt in Veendam niet op die relatief korte baan: daar is 100 kilometer per uur al heel netjes.