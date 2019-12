Het eerste Europese Hyperloop Center wordt gebouwd in Groningen

De bouw van het EHC start in het najaar van 2020 en zal naar verwachting in 2022 afgerond zijn. De hyperloop wordt gezien as een veelbelovende transporttechnologie die sneller en energiezuiniger is dan zowel het vliegtuig als de hogesnelheidstrein. De verwachting is dan ook dat het EHC uitgroeit tot hét Europese middelpunt van de hyperloop.

De provincie Groningen heeft de pitch gewonnen voor de bouw van het eerste Europese Hyperloop Center (EHC) waarop tevens een 3 kilometer lange high-speed testbaan komt te staan. Groningen troeft hiermee de provincie Zeeland af die ook in de race was voor de bouw van het revolutionaire hyperloop transportsysteem .

Het European Hyperloop Center (EHC) is het eerste Europese hyperloop testcentrum. Het EHC bestaat uit een high-speed testbaan van 3 kilometer en een Learning Center. Tests uitgevoerd in het EHC moeten uitwijzen in hoeverre de hyperloop een realistisch alternatief is voor korte afstandsvluchten. Het EHC wordt opengesteld aan alle hyperloop ontwikkelaars en zal zodoende dienen als hét Europese middelpunt van de hyperloop technologie.



Tests uitgevoerd in het EHC zullen moeten gaan uitwijzen of de hyperloop daadwerkelijk (en praktisch) een realistisch alternatief is voor korte afstandsvluchten. De hyperloop stoot geen CO2 uit en kan zo een duurzame oplossing bieden voor de wereldwijde groei van passagiers- en goederenstromen.

Hyperloop het duurzame alternatief voor vliegen

De hyperloop is een veelbelovende technologie voor vervoer van mensen en goederen. De voertuigen verplaatsen zich in een buizensysteem middels een volledig elektromagnetisch aandrijfsysteem. De lagedrukbuizen zorgen voor de ideale omstandigheden waardoor de voertuigen beschermd zijn tegen weer en wind en zeer energiezuinig kunnen voortbewegen.

Reizen met de hyperloop is CO2 neutraal en bovendien erg snel. De voorspellingen zijn geweldig. Zo zou je vanuit Amsterdam met de hyperloop in slechts 15 minuten in Eindhoven zijn en binnen 50 minuten in Frankfurt. Aangezien de hyperloop tweemaal zoveel personen kan vervoeren dan de huidige hogesnelheidstrein, biedt deze technologie een duurzame oplossing voor de exponentieel groeiende passagiers- en goederenstromen