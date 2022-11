De Hyperloop-testtunnel van Elon Musk is niet meer

Er wordt nog steeds volop getest met Hyperloop-tunnels . Dit zijn tunnels waarmee door een bijna-vacuüm gigantische snelheden kunnen worden behaald. Snelheden van wel 1.000 kilometer per uur om je in een uurtje naar Lago Maggiore in Italië te laten reizen. Er zijn al veel goede concepten, waaronder de Hyperloop van TU Delft, maar Elon Musk was er ook mee bezig. Echter is dat een ‘was’, want zijn Hyperloop-testtunnel in Californië is niet meer.

Hyperloop verdwenen

Zonder er iets over te melden, al kunnen we ons voorstellen dat dat erbij is ingeschoten met alle Tesla-fabriekopeningen, Starlink-geldproblemen en de overname van Twitter, blijkt Elon Musks Hyperloop-tunnel dus gewoon te zijn verdwenen. Het gevaarte werd gebruikt door studenten die in 2018 en 2019 wedstrijden hielden voor wie de beste Hyperloop-toepassing kon creëren. Zeker in Californië kan zoiets de uitvinding van de eeuw worden, want in Los Angeles staan altijd gigantische files.

Maar in plaats van die test-Hyperlooptunnel zijn er nu parkeerplaatsen voor SpaceX-medewerkers, schrijft Bloomberg. De tunnel was ongeveer 1,5 kilometer lang en liep langs Jack Northrop Avenue, dat dichtbij het hoofdkwartier van SpaceX is, in Hawthorne. Het is opvallend dat Musk er niets over heeft gezegd. Dit jaar nog tweette hij dat een Hyperloop de oplossing kan zijn voor problemen. En sowieso startte hij dit project om iets te doen aan de ‘ziel-vernietigende verkeersproblematiek’. Misschien probeert hij zich nu meer te focussen op Tesla en door zelfrijdende auto’s op de weg te zetten iets aan verkeersinfarcten te doen.