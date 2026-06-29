Helaas mogen we als Nederland niet het hele Olympische feest organiseren, maar als in 2030 Spelen van de Franse Alpen plaatsvinden, dan zal ijsstadion Thialf de plek zijn waar het schaatstoernooi wordt verreden. Daar zijn we natuurlijk blij mee: een thuiswedstrijd in een sport waar we al enorm mee knallen dankzij Jutta en Joy.

Olympische Winterspelen in Nederland

Het heeft maar liefst 102 jaar geduurd voordat we in Nederland weer iets met de Olympische Spelen mochten organiseren. We zijn natuurlijk geweldig met het Holland Heineken Huis en afstammelingen daarvan, maar het was voor het laatst in 1928 dat wij de Olympische Spelen voor onze rekening namen. Dat was in Amsterdam.

Heerenveen, waar Thialf te vinden is, is de enige plek waarvoor fans zullen moeten reizen: de rest van de olympische activiteiten kunnen plaatsvinden in de Frankrijk. Frankrijk heeft geen 400-meterbaan en het is NOC*NSF samen met meer organisaties uit Nederland gelukt om het schaatsen in ons land te hosten. Leuk voor Nederlandse fans, die dan niet zo ver hoeven te rijden, al is het nog afwachten wat de kaartjes kosten. De kans was er ook dat we naar Turijn moesten, maar op dit gebied hebben we het van de Italianen gewonnen.

Bij het WK Voetbal is dat wat anders, maar bij de Olympische Spelen komt het echt heel zeldzaam voor dat een sportwedstrijd buiten het gastland wordt uitgevochten. De laatste keer was in 2008 toen de ruitersporten in Hongkong waren in plaats van in Peking.

Olympische Spelen

De aankomende Olympische Spelen zijn de zomerspelen van 2028, die net als het WK voetbal plaatsvinden in de Verenigde Staten. Ditmaal is het om precies te zijn Los Angeles dat gastheer is en het vindt plaats van 14 tot en met 30 juli 2028. Vervolgens zijn de winterspelen in de Franse Aplen van 1 tot en met 17 februari 2023 en dan zijn de zomerspelen van 2032 in Brisbane, Australië van 23 juli tot en met 8 augustus.