Het is vandaag wereld hersendag en dat is op zich niet iets waar mensen masaal bij stilstaan, maar dat zou misschien wel moeten. We maken het ons brein niet makkelijk met als ons scrollen, appen, enzovoort. We gunnen onszelf alleen rust als we slapen, en ook dat doen we te weinig. Maar goed, we hoeven je niet te vertellen wat de basics zijn die de bovenkamer gezond houden. In dit artikel gaan we juist op zoek naar de minder standaard tips.

Het schijnt heel goed te zijn om je alledaagse handelingen niet met je dominante hand uit te voeren, maar juist met je andere hand. Daardoor dwing je je brein om nieuwe neurale paden aan te leggen.

Leer jongleren -of iets anders-

Door iets te leren met complexe coördinatie, maak je het je brein lekker moeilijk. Iets als jongleren bijvoorbeeld, waarbij je verschillende activiteiten tegelijk moet doen: kijken naar de ballen, ze vangen, ze 'doorgeven' enzovoort. Andere voorbeelden van dit soort dingen met een complexe coördinatie zijn dansen of een vechtsport bijvoorbeeld. Bij dansen moet je de pasjes onthouden, uitvoeren en bedenken wat de volgende beweging wordt, en dat ook nog op een bepaalde maat. Dat is geweldig voor je brein.

Kauw op zoethout

Tenzij je een hoge bloeddruk hebt, maar anders is het een goed idee om lekker op zoethout te kauwen. Op iets stevigs kauwen waarbij je de kauwspieren goed moet aanspannen zorgt voor een betere bloedtoevoer naar de hersenen en zorgt dat het zuurstofgehalte in de hippocampus omhoog gaat, en daar word je alerter van, naast dat je geheugenprestaties het net even iets beter doet.

Gebruik geen GPS

Ga je deze zomer op vakantie naar Frankrijk, Italië, Spanje of ergens anders, en neem je de auto ? Probeer eens de route uit je hoofd te leren en laat je navigatiesysteem uit. Eerlijk is eerlijk, je mist zonder route op je telefoon wel informatie over flitsers, ongelukken en andere problemen op de weg, maar het is wel een groot avontuur. En dus heel goed voor je brein, want je moet veel onthouden.

Leer je huis blind kennen