De Europese Commissie zou met autofabrikanten en verkeersorganisaties praten om te kijken wat er mogelijk is qua regelgeving. Het is immers een enorm verregaande optie waarvoor vanuit verschillende instanties en bedrijven grote aanpassingen nodig zijn.





Het wordt ook een interessante voor de verzekering. Zeker omdat dit soort systemen niet altijd betrouwbaar worden geacht. Wat als het systeem immers een verkeersbord over het hoofd ziet of een verouderde kaart gebruikt op een verkeerssituatie die allang is gewijzigd? Uiteindelijk is de automobilist verantwoordelijk, maar in hoeverre kan die dan nog verantwoordelijk worden gehouden?





Wat dat betreft lijkt 2030 een ambitieus plan: we zijn al op de helft van 2026 en er moet ontzettend veel gebeuren als zoiets zal worden ingevoerd. Wel zou het alleen zijn op nieuw verkochte auto’s, dus iedereen hoeft niet meteen om. Aan de andere kant is het opvalllend dat de EU hiermee komt, want zijn lidstaten zullen veel geld mislopen dat ze anders hadden kunnen innen op verkeersboetes.

Het is in ieder geval heel wat anders dan de snelheidssystemen van vandaag de dag. Die geven een piepje als je te hard rijdt en grijpen niet in. Het is een rare gewaarwording als je auto ineens het bepalen van de snelheid overneemt, al hebben we inmiddels door bijvoorbeeld lane assist wel een idee van hoe dat moet voelen. Dat is echter iets dat je uit kunt schakelen: dat kan met het nieuwe plan van de EU dus in principe niet.