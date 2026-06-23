Een dodelijk auto -ongeluk die afgelopen vrijdagnacht in de Amerikaanse staat Texas plaatsvond laat de gemoederen over Full Self-Driving van Tesla weer hoog oplopen.

Tesla introduceert in steeds meer landen Full Self-Driving (Supervised). Deze versie van de ‘automatische piloot’ in Tesla-wagens houdt in dat de auto zelf rijdt naar het geplande eindpunt, maar dat je nog wel zelf op de weg moet blijven letten. Ondertussen een boekje lezen is er dus niet bij. Sterker nog: als je je ogen te lang van de weg afwendt, krijg je een waarschuwing, en na een paar waarschuwingen wordt de automatische piloot voorgoed geblokkeerd.

Bizar ongeluk

Afgelopen vrijdagnacht reed de Tesla Model 3 van ene Michael Butler door een huis in Katy, Texas, waarbij de 76-jarige bewoonster, Martha Avila, om het leven kwam . Butler liet daarbij weten aan de politie dat hij zijn auto op Full Self-Driving (Supervised) had staan.

Dat zorgde meteen voor verhitte discussies over de technologie. Want hoe veilig is dat Full Self-Driving nou echt als een dergelijk ongeluk kan plaatsvinden? Critici over de technologie zagen hierin dan ook het bewijs dat het helemaal verkeerd is dat Full Self-Driving wereldwijd steeds meer de norm wordt.

Tesla reageert

De waarheid is mogelijk iets genuanceerder. Hoewel het bedrijf meestal erg stil is over dit soort zaken, kroop Ashok Elluswamy, de vicepresident van AI-software bij Tesla die aan de bakermat stond van Full Self-Driving, op social media in de pen om het een en ander te verduidelijken.

Elluswamy claimt namelijk dat de bestuurder Full Self-Driving overreed door in een woonwijk het gaspedaal zo hard mogelijk in te drukken. Butler zou zo’n 117 kilometer per uur hebben gereden toen hij in de woning crashte, en zelfs na de crash nog het gaspedaal in hebben gehouden. Oftewel: de persoon achter het stuur zou dus verantwoordelijk zijn geweest voor het ongeluk, en niet de auto zelf.

Ook grote baas Elon Musk ging tegen de aantijgingen in op social media. “Dit slaat nergens op. Full Self-Driving rijdt langzaam door woonwijken en dit was een crash op hoge snelheid!”

Op steeds meer plekken toegestaan

Ondanks de uitlatingen van de topmensen bij Tesla start de National Highway Traffic Safety Administration een onderzoek naar het ongeluk. Volgens de organisatie zijn er de afgelopen jaren al meer dan veertig onderzoeken naar soortgelijke situaties gestart.

Eerder dit jaar werd in Nederland ook Full Self-Driving (Supervised) toegelaten in Nederland . Diverse Tesla-rijders die daar voor betalen kunnen dus ook hier met de technologie aan de slag. Ook bij DutchCowboys hebben we de technologie al uitvoerig getest, en tot nu toe hebben we geen rare situaties meegemaakt.

En zo zijn er steeds meer landen waarin Full Self-Driving (Supervised) wordt uitgerold. Onlangs was ook België aan de beurt. De Zweedse transportautoriteit TRV bracht enkele dagen geleden echter nog een statement naar buiten dat de technologie niet in Europa toegelaten zou mogen worden zolang Tesla niet er voor zorgt dat de auto’s van het bedrijf niet boven de wettelijk toegestane snelheid kunnen rijden. De discussies over de rij-assistent lijken voorlopig dus nog niet voorbij.