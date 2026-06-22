Het is de plek waar automakers naartoe gaan om te laten zien wat ze in huis hebben: de Nürburgring. Alleen is het gebruikelijk dat er dan een chauffeur achter het stuur zit. Het is 2026 en nu gaat dat veranderen: Xiaomi heeft met zijn YU7 GT volledig autonoom een record gereden: de auto zette een rondetijd neer van 10 minuten en 29 seconden.

Xiaomi YU7 GT op de Nürburgring

Het is een record , maar niet in het algemeen: mensen rijden nog altijd sneller, maar het is voor een auto zonder bestuurder wel een record. We zien in de onderstaande ideo dat de auto vrij netjes rijdt, maar wel wat langzaam is in de bochten. Daar kan Xiaomi dus zeker nog wat puntjes op de i zetten.

Het Chinese bedrijf, dat vooral bekend is van zijn smartphones, zegt dat dit nog maar het begin is. We weten ook dat deze auto met menselijke bestuurder wel aanzienlijk sneller kan. De rode Xiaomi YU7 GT deed het een tijdje geleden in 7 minuten en 4 seconden, wat het een echte racewagen maakt.

Xiaomi is van plan om ook in Europa auto's uit te brengen. Het gaat dan nog niet om dit jaar, maar in 2027. Dat is spannend voor zowel Europese merken die er weer een waarschijnlijk veel goedkopere concurrent bijkrijgen, als voor Chinese merken die zien dat er dan nog een merk is dat met hun groei wil meeliften.