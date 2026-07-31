De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken 1,2 miljoen Tesla ’s omdat ze mogelijk problemen hebben met de vering. Hierdoor lopen bestuurders het risico dat ze controle over hun auto verliezen.

Tesla onderzoek

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft diverse klachten binnen gekregen over een falende vering waardoor de auto een andere richting op zou kunnen gaan dan je van plan bent. En met diverse bedoelen we niet een paar: 156 klachten kwamen er binnen. Er worden Model 3’s van tussen 2018 en 2020 onderzocht, net als Model Y’s uit 2021, 2022 en 2023.

Het probleem zou te maken hebben met het losraken van de onderste voorste draagarm aan de zijkant. Het defect zou zomaar uit het niets opspelen, zonder dat er een teken werd gegeven vooraf. Hoewel, er zijn mensen die geluiden hoorden voor de boel stuk ging. Gelukkig zijn er geen ongevallen, verwondingen of sterfgevallen vermeld door dit probleem.

Vering

Of dit probleem vooral met Amerikaanse Tesla’s te maken heeft of ook in Nederland kan opspelen is op dit moment onbekend. Wel werd eind vorig jaar bekend dat Tesla Model Y het slechtste percentage aan defecten heeft bij inspecties en dat dat vaak te wijten is aan de vering. Het is dus zeker een punt van aandacht. Tesla heeft in 2021 al bijna 3.000 auto’s teruggeroepen om mogelijk hetzelfde soort probleem. Maar tegelijkertijd stelt de NHTSA dat het waarschijnlijk niet gerelateerd is. Tesla’s hebben vrij vaak te maken met recalls, al kunnen veel problemen eenvoudig worden opgelost met een software-update. Dat is echter mogelijk in dit geval geen optie, want het lijkt om hardware te gaan.



