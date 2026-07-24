



Volkswagen zegt: “We willen onze kostenstructuur verlagen en we willen de productiviteit en de bezettingsgraad van onze fabrieken verhogen. En als er betere opties zijn, dan zullen we daar uiteraard naar kijken. Tegelijkertijd blijft de omgeving voor de automobielindustrie uiterst uitdagend: geopolitieke crises, handelsconflicten, hoge wettelijke vereisten, volatiele markten en verhevigd concurrentie."

De winst van de automaker is 3,5 miljard euro (van april tot juni), wat 10 procent minder was dan in het jaar ervoor. De kosten zijn echter met 20 procent gestegen, stelt de CFO van het bedrijf. Er worden waarschijnlijk vier fabrieken gesloten. Het gaat om Hanover, Zwickau, Emden en Audi in Neckarsulm. Dat is extra vervelend omdat het bedrijf afspraken heeft gemaakt met de bonden. In 2024 heeft het afgesproken te zorgen dat deze fabrieken niet dicht hoefden. Ook is er afgesproken dat er tot 2030 geen ontslagrondes zouden komen. We verwachten dan ook acties van de vakbonden.