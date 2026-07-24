Autofabrikant Volkswagen
moet een groot deel van zijn personeel laten gaan. Het gaat al een tijd niet goed met het bedrijf en er werd gedacht dat er 50.000 mensen op straat kwamen te staan, maar dat blijken er dus meer te zijn. Volkswagen zag zijn inkomsten vorig kwartaal teruglopen met 10 procent.
Het verwacht dit jaar geen omzetgroei te bereiken en werkt momenteel aan een grote reorganisatie
. Het komt onder andere in de problemen omdat het te maken heeft met hogere materiaalkosten, een grote concurrentiestrijd en de geopolitieke spanningen die momenteel eerder regel zijn dan uitzondering.
De winst van de automaker is 3,5 miljard euro (van april tot juni), wat 10 procent minder was dan in het jaar ervoor. De kosten zijn echter met 20 procent gestegen, stelt de CFO van het bedrijf. Er worden waarschijnlijk vier fabrieken gesloten. Het gaat om Hanover, Zwickau, Emden en Audi in Neckarsulm. Dat is extra vervelend omdat het bedrijf afspraken heeft gemaakt met de bonden. In 2024 heeft het afgesproken te zorgen dat deze fabrieken niet dicht hoefden. Ook is er afgesproken dat er tot 2030 geen ontslagrondes zouden komen. We verwachten dan ook acties van de vakbonden.
Volkswagen zegt: “We willen onze kostenstructuur verlagen en we willen de productiviteit en de bezettingsgraad van onze fabrieken verhogen. En als er betere opties zijn, dan zullen we daar uiteraard naar kijken. Tegelijkertijd blijft de omgeving voor de automobielindustrie uiterst uitdagend: geopolitieke crises, handelsconflicten, hoge wettelijke vereisten, volatiele markten en verhevigd concurrentie."
Wanneer de ontslagen precies plaatsvinden, is onbekend, maar in ieder geval een tragedie voor zoveel mensen
die voor de automaker werken.